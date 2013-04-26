İsrail'in düşürdüğü İHA nereden geldi?

İsrail’in dün hava sahasına giren ve Hizbullah’a ait olduğu düşünülen İHA’yı vurmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) hava aracının nereden havalandığı konusunda kesin bilgi olmadığını belirtti. Hizbullah ise İHA’nın kendisine ait olmadığını açıkladı.



İsrail’in dün Akdeniz üzerinde vurduğu İHA’nın ardından, hava aracının nereden havalandığı tartışması başladı. Lübnan'daki BM Barış Gücü UNIFIL Sözcüsü Andrea Tinanti, ellerinde, İsrail'in vurduğu insansız hava aracının Lübnan'dan havalandığına dair bir bilginin olmadığını söyledi.

Tinanti, "Hava denetimimizin kapsamı, UNIFIL'in çalışma alanıyla sınırlıdır. Elimizde, söz konusu aracın Lübnan'ın güneyinden geçtiğine dair bir bilgi veya delil yok. İddiayı araştırıyoruz" diye konuştu.

Jerusalem Post sitesinin haberine göre, İsrail Güvenlik Güçleri (IDF), yerel saatle 13.00 sularında İHA’yı tespit etti ve bir F-16 savaş uçağıyla taarruz helikopterleri müdahale etmek için havalandı.

İHA, Lübnan kıyısının güneybatısına doğru yöneldi ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin takibine alındı. İHA, Hayfa kentinin kıyısından 8 kilometre açıkta uçarken, Tümgeneral Amir Eshel’in emri üzerine vuruldu. İsrail ordusu, F-16’dan ateşlenen roketin İHA’yı yerden 1800 metre yükselikte vurduğunu açıkladı.

'İsrail'e İHA göndermedik'

İHA’nın hasarı hakkında açıklama yapılmazken, İsrail ordusu hava aracının parçalarının Akdeniz’e düştüğünü belirtti.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail, Lübnan veya Suriye tarafından hava, kara ve denizden gelecek her türlü tehdide hazırlıklı” açıklamasını yaptı.

Hizbullah ise dün yaptığı açıklamada, ‘İsrail’in hava sahasına bir İHA göndermediğini belirtti.’ Örgütten yapılan açıklamada, “Hizbullah, işgal altındaki Filistin topraklarına bir hava gözlem aracı göndermedi’ denildi.

İsrail ordusu, İHA’nın Hizbullah’a ait olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu. IDF, Ekim 2012’de Lübnan’dan topraklarına giren bir İHA’yı Negev Çölü üzerinde vurmuştu.