İsrail'in durmaya niyeti yok

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, saldırıların henüz ilk aşamasında olduklarını söyledi. İsrail İçişleri Bakanı Meir Şetrit ise, roket ve havan topu tehdidi ortadan kaldırılmadan bir ateşkesin söz konusu olmayacağını belirtti. İsrail radyosuna konuşan bakan, ülkesinin operasyonu haftalarca sürdürmeye hazır olduğunu ve İsrail güvenlik kabinesinin orduya, operasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için gereken her türlü esnekliği tanıdığını kaydetti.İsrail, operasyonunun amacının Filistin’den yapılan roket saldırılarını durdurmak olduğunu söylüyor. Hamas, saldırıya karşılık vermek için ellerindeki tüm imkânları kullanacaklarını, buna intihar eylemcilerinin de dahil olduğunu belirtti.İsrail ordusu, Lübnan'la sınır boylarında Hizbullah'ın koruması altında Filistinli grupların füze saldırıları ihtimaline karşı alarm düzeyini yükseltti. İsrail ordusunun sınırda etkinliğini arttırdığı gözleniyor. Bölgede bulunan asker ve askeri araçlarda ciddi bir artış olduğu söyleniyor. Ordu yetkilileri, kendilerine emir verilir verilmez Gazze’ye gireceklerini belirtiyor.Jerusalem Post gazetesinin savunma yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, Filistinli gruplar roket saldırısı düzenlemeyi planlıyor.Geçen hafta, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki Nakura kasabasında fırlatılmaya hazır 8 Katyuşa roketi ele geçirmişti.İsrail İçişleri Bakanı Meir Şetrit, Gazze'den yönelen roket tehdidi bertaraf edilmeden Hamas ile ateşkesin mümkün olmadığını söyledi.Şetrit, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Ateşkese yer yok" derken, İsrail hükümetinin güneydeki roket tehdidini ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu ifade etti.Bu nedenle İsrail ordusunun operasyonunun durmaması gerektiğini savunan Şetrit, Gazze'de Hamas ile mücadelenin haftalar sürebileceği mesajını verdi ve "Operasyonun amacı budur ve yerine getirilmelidir" diye konuştu.İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Matan Vilnai de ordunun haftalar alabilecek bir savaşa göre hazırlandığını kaydetti.Hamas sözcüsü Mushir Masri ise İsrail ile ateşkesi kabul edebileceklerini, ancak önce sınır geçişlerinin açılması gerektiğini açıkladı.Masri, İsrailli yetkililerin ateşkes ihtimalinden söz etmeleri üzerine yaptığı açıklamada, ateşkes için İsrail'in sadece saldırılara son vermesinin yeterli olmayacağını söyledi.Hamas sözcüsü, ateşkes ihtimalinin Hamas tarafında gündeme gelmesi için sınır geçişlerinin açılmasının şart olduğunu belirtti.İsrail güvenlik kabinesinin yarın, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarına ara verme olasılığını görüşmesi bekleniyor. İsrail bu adımı, Hamas'ın roket saldırılarına son verme ihtimali üzerine görüşecek. Ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in kara harekatına başlaması gündeme gelecek.Nitekim İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Isaac Herzog da açıklamasında, geçici bir süre için de olsa ateşkes ihtimalini gündeme getirdi. Herzog, saldırılara, insani yardımın ulaştırılabilmesi için ara verebileceklerini belirtti, ancak bunun için, Hamas'ın saldırmamasını şart koştu.Bununla birlikte, İsrail'de savunma birimlerinin operasyonlara 48 saatlik geçici bir süreyle ara verme önerisinde bulunmayı planladıkları öne sürülmüş, İsrail ordusu bu iddiayı yalanlamıştı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü ise Gazze'de yüzü maskeli bir biçimde düzenlediği basın toplantısında, "Düşmanın yöneticilerine şunu söylüyoruz: Saldırınızı sürdürürseniz, roketlerimiz şu ana dek vurduğumuz kentlerden daha iç kesimlerde olanları vuracak" dedi.Sözcü, "Hamas ve El Kassam Tugayları'nın ezildiğini düşünüyorsanız, yıkıntılar arasından yeniden ortaya çıkacağız" diye konuştu.İsrail Başbakanı Ehud Olmert de Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Savunma Bakanı Ehud Barak, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, ateşkes ihtimalini ağza almaktan kaçınmalarını istedi.Olmert, "Artık bir çıkış stratejisinden söz etmiyoruz, Gazze harekatının hedeflerinin gerçekleştirilmesine çalışıyoruz" dedi ve (Gazze'den) saldırıların devam ettiği müddetçe, İsrail operasyonunun genişleyeceğini vurguladı.Toplantıda, Hamas'ın, İslam Konferansı Teşkilatının başkanlığını yapan Senegal'den ateşkesi sağlamasını istediği yönündeki bilgiler de değerlendirildi. Ancak İsrailli yetkililer, şimdiki durumda böyle bir ateşkes ihtimalinin kabul edilmemesi üzerinde görüş birliğine vardılar.