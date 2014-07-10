İsrail'in bombaladığı Gazze'de ölü sayısı 60'ı geçti!

Gazze'de İsrail'in saldırıları karşısında ölü sayısı 60'ı geçerken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ateşkes için taraflarla görüştü.

Bir basın toplantısı düzenleyen Ban, "Gazze bıçak sırtı" dedi. "Kötüye giden durum, kimsenin kontrol edemeyeceği bir hale doğru gidiyor."

İsrail ve Filistin taraflarını düşmanlığı sona erdirmeye çağıran Ban, bölgenin "başka bir savaşı kaldıramayacağını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Jonh Kerry de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşürken, iki taraf arasında daha önce arabuluculuk yapmış Mısır da tabloya dahil oldu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin ofisinden yapılan açıklamada Sisi'nin ilgili tüm taraflarla görüştüğü söylendi.

5 çocuk hayatını kaybetti

Reuters'ın haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'nin Han Yunus kentinde meydana gelen bir saldırıda beşi çocuk yedi Filistinli'nin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu son saldırı ile Gazze'de ölü sayısı en az 60'a yükseldi. Üç gündür süren harekatta tek bir saldırıda meydana gelen en çok can kaybı bu olayda yaşandı.

Han Yunus'ta yaşayanların ve sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre en az iki ev saldırılarda hasar aldı.

Fransız Haber Ajansı AFP ise Gazze'nin güneyinde ve merkezinde meydana gelen saldırılarda aralarında yedi kadın ve çocuğun bulunduğu 14 Filistinli'nin öldüğünü duyurdu. Ajansın derlediği bilgilere göre ölü sayısı 64. Bunların arasında en az 10 kadın ve 18 çocuk var.

İsrail ise saldırılarında Hamas militanlarının ve silah depoları, roket rampaları tünneler ve komuta merkezlerinin hedef alındığını söylüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından "Hamas'a yönelik saldırılarını artırma kararı aldıklarını" açıkladı.

Netenyahu, Hamas'ın İsrail'e attığı roketler için "ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

İsrail gece boyu Gazze'ye yönelik operasyonları sürdürmüştü.

İsrail ordusu Hamas'ın bugün İsrail şehirlerine 82 roket atışı yaptığını söylüyor.

Reuters'ın diplomatik kaynaklardan aktardığı haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ise Perşembe günü durumu konuşmak için toplanması bekleniyor.

Hamas: Tüm İsrailliler hedef

Hamas'ın askeri kanadı, bundan sonra tüm İsraillilerin hedef oldukları uyarısını yaptı.

İsrail bu sabah Tel Aviv, Aşkelon ve Aşdod'a atılan 72 roketten 14'ünün İsrail'in Demir Kubbe ismini verdiği füze savunma sistemlerinde engellendiğini açıkladı.

Roketlerden üçünün Tel Aviv'i, altısının Aşkelon ve Aşdod'u hedef aldığı belirtildi.

Gazze'nin 100 kuzeyindeki Hadera kasabası füzelerin isabet ettiği en uzak yerleşim alanı olması ile dikkat çekiyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın İsrail'in bazı kentlerine yönelik roket saldırılarına karşılık verdiğini ve gün boyunca 129 hedefi vurduğunu kaydetti.

İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonun 'kamufle edilmiş roket fırlatma alanlarını ve bazı Hamas liderlerinin evleriyle örgütün komuta kontrol merkezlerini' hedef aldığını söylüyor.

Kara harekatı masada

İsrail ordusu, gece boyunca düzenlenen saldırılarda kamufle edilmiş 129 roketatarın, Hamas'a ait 10 komuta kontrol merkezinin, 10 da tünelin vurulduğunu açıkladı.

İsrailli yetkililer, salı günü ise İsrail'e Gazze'den 117 roketin fırlatıldığını, füze savunma sistemi 'Demir Kubbe'nin bunlardan 20'sini havada imha ettiğini söylüyor.

Roketlerden üçünün Kudüs yakınlarına düştüğü bildiriliyor.

İsrail hükümeti, Gazze'ye kara harekâtı olasılığını dışlamazken, 40 bin yedek asker göreve çağrıldı, yüzlercesinin de birliklerine teslim oldukları haberleri geliyor.

Başbakan Binyamin Netenyahu'nun sözcüsü Mark Regev, gelişmelerin, gerilimin düşeceğine değil, tırmanacağına işaret ettiğini söyledi.

CNN’e konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, İsrail'in 'çok yakında' kara harekatı gerçekleştirebileceğini söyledi.