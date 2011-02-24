-İSRAİL'İN BER ŞEVA KENTİNE ROKET SALDIRISI DÜZENLENDİ TEL AVİV (A.A) - 23.02.2011 - İsrail'in güneyindeki Ber Şeva kentine roket saldırısı düzenlendi. Güneyin en büyük kenti Ber Şeva'ya 3 adet Grad tipi roketin atıldığı, saldırıda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi. Bir evin yakınında patlayan roketlerden biri, evde hasar meydana gelmesine yol açtı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Dökme Kurşun operasyonunu düzenlediği 2009 yılı başından bu yana, ilk kez Ber Şeva'ya roket saldırısı yapıldı. İsrail güvenlik kuvvetleri, saldırının düzenlendiği bölgede incelemelerini sürdürüyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı. İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda bugün karşılıklı çatışmalar meydana gelmiş; bölgeden İslami Cihad'ın Kudüs Tugayları militanlarınca yapılan havan saldırılarının ardından düzenlenen bombardımanda, 3'ü Kudüs Tugayları mensubu 11 Filistinli yaralanmıştı. -İSRAİL UÇAKLARI GAZZE'YE SALDIRDI İsrail'in uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki kaynaklara göre, Gazze ketinin Zeytun mahallesinde Rantisi Camii yakınında mevzilenen İslami Cihad'ın askeri kanadı Saraya Kudüs Tugayları militanlarının üzerine füze saldırısı yapıldı. İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 Filistinli militan yaralandı. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı. Yapılan açıklamada, Ber Şeva'ya 3 Grad roketinin düzenlenmesinden sonra yapılan saldırıda, roketlerin fırlatıldığı mevzinin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Bu arada, Filistin haber ajanslarından Ma'an, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın bütün güvenlik birimlerinin merkez ve karakolları ile diğer mevzilerini boşalttıklarını duyurdu.