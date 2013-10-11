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Dünya

İsrail'in attığı tweet petrol piyasasını karıştı

İsrail'de emtia işlemcileri, 1973 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'na gönderme yapan bir tweet'i yeni bir gelişme olarak algılayıp, İsrail’in Suriye’ye saldırdığını zannettiler

11 Ekim 2013 13:41

İsrail ordusunun attığı bir tweet'i yanlış anlayan işlemciler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İşlemciler, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden emtia işlemcileri, İsrail ordusunun attığı bir tweet'i yanlış anlayınca, petrol fiyatında sıçrama yaşanmasına neden oldular.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden emtia işlemcileri, İsrail ordusunun attığı bir tweet'i yanlış anlayınca, petrol fiyatında sıçrama yaşanmasına neden oldular.

Reuters’ta yer alan habere göre, işlemciler aslında 1973 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'na gönderme yapan bir tweet'i yeni bir gelişme olarak algılayıp, İsrail’in Suriye’ye saldırdığını zannettiler.

 

İsrail ordusundan açıklama

 

 

Reuters’a konuşan İsrail ordusu sözcüsü, “Atılan tweet bizim Yom Kippur savaşıyla ilgili attığımız bilgilendirme tweet'lerinin devamı niteliğindedir, her şeyiyle de açıktır” dedi.

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