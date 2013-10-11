İsrail'in attığı tweet petrol piyasasını karıştı

İsrail ordusunun attığı bir tweet'i yanlış anlayan işlemciler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İşlemciler, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden emtia işlemcileri, İsrail ordusunun attığı bir tweet'i yanlış anlayınca, petrol fiyatında sıçrama yaşanmasına neden oldular.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden emtia işlemcileri, İsrail ordusunun attığı bir tweet'i yanlış anlayınca, petrol fiyatında sıçrama yaşanmasına neden oldular.

Reuters’ta yer alan habere göre, işlemciler aslında 1973 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'na gönderme yapan bir tweet'i yeni bir gelişme olarak algılayıp, İsrail’in Suriye’ye saldırdığını zannettiler.

İsrail ordusundan açıklama

Reuters’a konuşan İsrail ordusu sözcüsü, “Atılan tweet bizim Yom Kippur savaşıyla ilgili attığımız bilgilendirme tweet'lerinin devamı niteliğindedir, her şeyiyle de açıktır” dedi.