İsrail'in artık bir hükümeti var

İsrail'de 22 Ocak'taki seçimlerden bu yana devam eden koalisyon görüşmeleri başarıyla sonuçlandı. Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Noga Katz, "Yeni bir hükümetimiz var" açıklaması yaptı.



ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyareti öncesi İsrail'de yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmeleri başarıyla sonuçlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Likud-Beitenu ittifakı, merkez sol Yeş Atid, aşırı sağcı "Yahudi Evi" Partisi ve eski Dışişleri Bakanı Tzip Livni'nin partisiyle 4'lü bir koalisyon konusunda anlaştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi sözcüsü Noga Katz, İsrail'in yeni bir hükümete kavuştuğunu söyledi.

Dört parti liderinin bugün düzenlenecek bir törenle kolisyon anlaşmasına imza atacakları belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama önümüzdeki hafta İsrail'e yapacağı ziyarette karşısında yeni bir hükümet bulacak.

Netanyahu, Obama'nın karşısına yeni hükümetin Başbakanı sıfatıyla çıkacak.