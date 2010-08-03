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İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ LEVY DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 15:43

-İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ LEVY DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türkiye, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili sözleri nedeniyle duyduğu rahatsızlığı İsrail tarafına iletti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Barak'ın sözleri ile ilgili çıkan haberlerden duyulan memnuniyetsizlik dile getirildi. Basında yer alan haberlerde İsrail Savunma Bakanı Barak'ın MİT Müsteşarı Fidan'ın İran yanlısı olduğunu öne sürerek, Tahran'ın İsrail'in sırlarına ulaşmasından endişe ettiğini belirttiği iddiaları yer almıştı. Barak'ın İşçi Partisi'nin bir toplantısına katıldığı ve konuşmasının kaydedildiğinden habersiz, şu ifadeleri kullandığı belirtilmişti: "Türkiye, dost bir ülke ve stratejik bir müttefik. Fakat son haftalarda İran destekçisi bir adam Türkiye Mossadının başına atandı. Onların elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz, bu sırları İran'a açabilecekleri şeklinde. Bu da çok rahatsız edici."

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