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Dünya

İsrail'in Akdeniz'de ABD ile yaptığı doğalgaz anlaşmasına mahkeme engeli

Anayasa Mahkemesi ABD ve İsrailli iki enerji firmasının imzaladığı anlaşmanın 'problemli' olduğuna hükmetti

28 Mart 2016 15:11

İsrail'de Anayasa Mahkemesi, hükümetin Akdeniz'de bulunan gazın çıkarılması için ABD ve İsrailli iki enerji firmasının imzaladığı anlaşmanın 'problemli' olduğuna hükmederek anlaşmanın yeniden görüşülmesi için hükümete bir yıl süre tanıdı. Karara gerekçe olarak da "anlaşmanın idari hukuk kurallarına aykırı olarak onaylanması ve bunun da Tekel Otoritesi'nin görüşlerinin sınırlandırması" gösterildi.

NTV'nin haberine göre, mahkeme, "istikrar fıkrasının yetki sahibi olunmamasına rağmen geçirildiğini ve bu yüzden yasallığının bulunmadığını" belirtti.  Mahkemedeki beş yargıçtan dördünün "illegal" olduğu yönünde oy kullandığı anlaşmadaki "istikrar fıkrası", hükümet ve meclise ilgili anlaşmayı on yıl boyunca değiştirmeme koşulu getiriyor.

Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı, yerel basında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu için "mağlubiyet" olarak yorumlandı.

Başbakanlığın yanı sıra ekonomi bakanlığı görevini de yürüten Netanyahu'nun, Akdeniz'de bulunan doğal gazın çıkarılması için "Tekel Karşıtı Komisyonun" onayını almadan Amerikalı ve İsrailli iki şirketle anlaşma imzalaması ülkede tartışma başlatmıştı.

Muhalefetteki Siyonist Birlik ve Meretz partileri ile üç farklı sivil toplum kuruluşu, Başbakan Netanyahu'nun "yetki gasbında bulunduğunu" ve "bu anlaşmanın gaz üretiminde tekelleşmeye yol açacağını" öne sürerek mahkemeye iptal başvurusunda başvurmuştu.

İsrail Anayasa Mahkemesi ülkedeki en üst düzey yargı merci olduğu için kararları bağlayıcı nitelikte.

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