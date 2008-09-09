İsrail'in Ahmedinejad planı

Mossad’ın sırları bu fuarda

İran'dan İsrail'e 'şaşırtan' mesaj

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın eski şeflerinden, halen bakanlık görevinde bulunan Rafi Eytan, İsrail'in Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne çıkarmak amacıyla İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı kaçırabileceğini söyledi.Emeklilerden sorumlu Bakan Eytan, Almanya'nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Der Spiegel'e verdiği demeçte, "İran Cumhurbaşkanı gibi bir liderin ansızın kendisini Lahey'de bulmasının çok iyi olacağını" söyledi.Eytan, bir süre önce, 1960 yılında MOSSAD ajanlarının eski Nazilerden Adolf Eichmann'i nasıl kaçırdıklarına ve dönemin ünlü Nazi doktorlarından “ölüm meleği” lakabıyla anılan Yosef Mengele'nin yakalanmasını o sırada neden ertelendiğine ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.Rafi Eytan, Mossad'ın hala Nazi savaş suçlularını avlamayı sürdürüp sürdürmediği sorusunu, "O dönem bitti. Ama bu tür operasyonların tamamen geçmişe ait bir şey olduğu söylenemez" diye yanıtladı.Eytan, "bununla ne demek istediğinin" sorulması üzerine, Nazi savaş suçlularının olduğu gibi, Ahmedinejad'in da Adalet Divanı'nın önüne çıkarılmak amacıyla kaçırılması ihtimalinin olabileceğini söyledi.Bu konuda "ciddi olup olmadığı" sorusuna ise Eytan, "kesinlikle ciddi olduğu" karşılığını verdi ve "Zehir saçan ve başka milletleri mahvetmek isteyenler, bu tür akıbetlerinin olabileceğini beklemek durumundalar" diye konuştu.