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Dünya

İsrail'i zengin edecek doğalgaz yatağı bulundu

İsrail kıyılarında 450 milyar metreküplük bir doğalgaz yatağı bulundu.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - İsrail kıyılarında 450 milyar metreküplük bir doğalgaz yatağı bulundu. Bunun İsrail kurulduğundan bu yana enerji konusunda alınan "en önemli haber" olduğu belirtiliyor.

İsrail kıyılarında 450 milyar metreküp büyüklükte bir doğalgaz yatağı bulundu. Hayfa'nın 130 kilometre açığında bulunan deniz altındaki doğalgaz yatağı 325 kilometrekarelik alanı kaplıyor. Amerikan Noble enerji şirketi tarafından bulunan "Leviathan" adlı yatağın değerinin 95 milyar dolar olduğu düşünülüyor.


İsrail kurulduğundan bu yana en önemli kaynak


İsrail Altyapı Bakanı Uzi Landau da doğalgaz yatağının İsrail kurulduğundan bu yana enerji konusunda alınan "en önemli haber" olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasında, açık denizde petrol ve doğalgaz aranmasını kolaylaştıran ve karşılıklı deniz hudutlarını belirleyen bir sınır anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma ile Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail deniz sınırını belirlemişti ve böylece açık denizde yapılacak petrol ve doğalgaz araştırmalarının önü açılmıştı.


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