İsrail'i karıştıran video



İsrail'de geçen temmuz ayında Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evi radikal Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklanmış, ailenin 18 aylık bebeği Ali yanarak can vermişti.

İsrail'de Kanal 10 televizyonunda, bir düğün sırasında öldürülen bebeğin fotoğrafını elinde tutan radikal Yahudilerin dans ederek eğlendiğini ortaya koyan görüntüler yayınlandı. Gruptakilerin ellerinde fotoğrafın yanı sıra molotofkokteyli, bıçak ve tüfekler olduğu görüldü.

Netanyahu tepki gösterdi

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu, görüntülerle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Yayınlanan şok edici görüntüler, İsrail toplumu ve İsrail'in güvenliğini tehdit eden bir grubun gerçek yüzünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu hukuku ve devleti reddeden, kendisini hukukun üstünde gören insanların kabul edilemeyeceğini belirterek, "Görüntüler İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in hepimizin güvenliği için ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

İsrail polisi, düğündeki görüntülerin 'şiddete tahrik' suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gerilim sürüyor

Öte yandan bölgede şiddet olayları da devam ediyor. Bir Filistinli saldırganın perşembe günü Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgesinde iki İsrailli güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlediği, bu sırada bir diğer saldırganın da İsrailli askerleri tornavida ile yaraladığı bildirildi. İsrailli yetkililer, her iki saldırganın da vurularak öldürüldüğünü, kurbanların ise hafif yaralarla kurtulduğunu duyurdu.

Eylül ayının ortalarından bu yana Filistinli saldırganlar tarafından düzenlenen bıçaklı, tornavidalı ve arabalı saldırılarda 20 İsrail askeri ve bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti. Öte yandan, aynı dönemde İsrailliler tarafından açılan ateş sonucu 82'si saldırgan olmak üzere 120 Filistinlinin öldüğü açıklandı.