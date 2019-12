İsrail'i eleştiren Türk öğrenci cezalandırıldı

İngiltere'de ‘Türk askerleri Filistinli çocukları kurtaracak' diyen 14 yaşındaki Türk öğrenci, okul yönetimi tarafından cezalandırıldı.



Londra’nın Walthamstow bölgesindeki Kelmscott ortaöğrenim okulu 10’uncu sınıf öğrencisi Barış Can Kuş, sınıf arkadaşlarıyla sohbet ederken Türk askerlerinin Gazze'ye giderek, Filistinli çocukları kurtaracağını söyledi. Konuşmayı dinleyen Yahudi asıllı öğretmen, Barış'ı bu sözleri üzerine ‘ırkçılıkla’ suçlayarak disipline verdi. Yahudi asıllı Fen bilgisi öğretmeninin dersinde gerçekleşen olayda, sınıftaki diğer arkadaşlarının “Türkler de İsrail'e gidip savaşacakmış orada neler oluyor biliyor musun?” sözleri üzerine “Evet biliyorum. Türk askeri gidip Filistinliler'le savaşacak. Gazze'de ölen çocukları kurtaracak” dediğini söyleyen Barış, arkadaşları ile konuşmasını dinleyen öğretmeninin kendisini sınıftan hemen uzaklaştırdığını ve okul müdürüne şikâyet ettiğini, sınıfta ırkçılık yaptığı için cezalandırılmasını istediğini söyledi.



Okul disiplin kurulunun hemen toplanarak kendisini 1 gün sınıftan uzaklaştırma kararı aldığını anlatan Barış Can Kuş, disiplin odasında bekletilerek cezalandırıldığını suçunun sadece arkadaşlarının konuşmalarına katılmak olduğunu iddia etti. Kuş, “Sınıftaki sohbete katıldım ve o an hissettiklerimi söyledim. Bu şekilde cezalandırmak beni çok etkiledi” diye konuştu.



Okul müdürü Lynnette Parvez, Türk öğrencinin ailesine bir uyarı mektubu göndererek, Barış Can Kuş'un sınıf içinde sarf ettiği sözlerin ‘ırkçılıkla’ ilişkisi olduğunu yazdı. Mektupta, “Barış fen bilgisi dersinde Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili uygun olmayan sözler sarf etmiştir. Fen dersi bu tür konuşmalara açık bir ortam sağlamamakla birlikte, Barış'ın sarf ettiği sözler direkt ırkçılıkla bağlantılıdır. Bu sebepten dolayı Barış sınıfından ve arkadaşlarından bir gün uzak kalacaktır” denildi.



Oğullarının sınıfından uzaklaştırılmasının psikolojisini bozduğunu ve olayın kendilerini olumsuz etkilediği ifade eden anne Nimet Kuş ve baba Rahmi Kuş, disiplin cezasından, okulda eğitim veren bir Türk öğretmen aracılığı ile haberdar olduklarını, daha sonra da okul müdürlüğünden mektup aldıklarını anlattı. Anne Nimet Kuş, “Okul yönetiminden böyle bir yazı geldiği zaman gözlerimize inanamadık. Her gün televizyonlarda ölen Filistinli çocukları görüyoruz ve doğal olarak evde düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Oğlumuz da evdeki konuşmalardan etkilenmiş olabilir” dedi.



Baba Rahmi Kuş da “Barış konu açıldığı için okulda arkadaşları ile düşüncelerini paylaştıysa ve eğer yanlış sözler söylediyse öğretmenlerinin doğrusunu anlatması gerekiyordu. Oğlumuzun kötü amacı olduğunu sanmıyorum. Ama yine de konuya duyarlı olduğunu bildiğim için mutlu oldum. Kendisine hiç kızmadım” diye konuştu.



Okul müdürü açıklama yapmaktan kaçınırken, bu tür olaylarda okul disiplin kurulunun öğrenciyi haksız bulduğu durumlarda 15 güne kadar sınıfından uzaklaştırma kararı verebileceğine dikkati çekerek, bütün gerekçelerin aileye gönderilen mektupta yer aldığı ve bunun disiplin kurulunun kararı olduğunu ifade etti.



