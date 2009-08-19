İsrail'i çileden çıkaran suçlama

İsveç'te yayımlanan bir gazete, İsrail askerlerinin, Filistinlileri organlarını çalmak amacıyla öldürdüğünü iddia etti.



İsrail basınına habere göre, İsveç'in önde gelen gazetesi "Aftonbladet", "Çocuklarımızın organlarını yağmalıyorlar" başlıklı haberinde, Filistinlilerin, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail askerlerinin, yakaladıkları gençlerin cesetlerini organları kayıp şekilde teslim ettiği" iddiasını aktardı.



Donald Boström imzalı haberde, Nablus, Cenin ve Gazze'den Filistinlilerin, "Çocuklarımız, gönülsüz organ bağışçısı olarak kullanıldı" şeklindeki sözlerine ve cesetlerin birkaç gün sonra otopsi yapılmış şekilde gece iade edildiği yolundaki iddialarına yer verildi.



Haberde, bir süre önce Amerika'da New Jersey'deki bazı Amerikalı hahamların, organ nakillerinde insan böbreği satışlarında aracılık ettikleri yolunda suçlamalarla karşı karşıya geldiğine de atıfta bulunuldu.



Birinci Filistin intifadası döneminde, 1992'deki bir organ çalma iddiasının aktarıldığı haberde, İsrail ordusunun, Nablus bölgesinde askerlere taş atan bir genci yakaladığı, gencin göğsünden ve ayaklarından ve karnından vurulduğu, daha sonra bir askeri helikopterle, "bilinmeyen bir yere" götürüldüğü, 5 gece sonra gencin cesedinin, yeşil hastane giysilerine sarılmış olarak geri getirildiği anlatıldı.



İSRAİL'DEN İSVEÇ HÜKÜMETİNE PROTESTO



Habere tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in İsrail'deki Büyükelçisine protesto notası vermeye hazırlanıyor.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Ayalon, "Bu düpedüz iftira" diyerek, İsveç hükümetinden bu asılsız iddiaları yayımlayan gazetenin kınanmasını istediklerini belirtti.



Dışişleri sözcüsü Yigal Palmor da Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliğinin hem İsveç hükümetini, hem de gazeteyi sert dille kınadı ve haberin gazetede yayımlanmasını da İsveç basını için bir "utanç kaynağı" olarak niteledi. Palmor, "Demokratik bir ülkede bu türden orta çağ iftiralarına yer olmaması lazım. Bu, İsveç demokrasisi ve tüm İsveç basını için utanç verici bir makale" diye konuştu.



İsrail'deki İsveç Büyükelçisi Elisabet Borsiin de haberi kınayarak, bunun İsrail vatandaşları için olduğu kadar, kendileri için de şoke edici ve korkunç olduğunu vurguladı. İsveç'te basının özgür olduğunu söyleyen Borsiin, "ancak basın ve ifade özgürlüğünün de belirli bir sorumluluğu içermesi gerektiğini" kaydetti.



Başbakanlık Basın Bürosu Direktörü Dani Siman da ordu radyosuna, haberi yazan kişinin İsrail karşıtı görüşleriyle bilindiğini ve bunun kendilerini şaşırtmadığını söyledi.



Haberi yazan Donald Boström ise kendisine yöneltilen Yahudi karşıtlığı iddialarını yalanladı ve Haaretz gazetesine "İnsanların beni anti-Semitist olarak suçlamasından çok üzgünüm" dedi.



Gazeteci, New Jersey'deki konu ile soruşturulması gereken iddialarla ilgili bağlantılara dikkati çekmeyi amaçladığını ifade etti.



