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Dünya

İsrail'i ağlatan kızın cesedi bulundu

İsrail'de nehirde bulunan ceset parçalarının, dedesi tarafından öldürülen Rose Pizem adlı 4 yaşındaki kıza ait olduğu kesinleşti

13 Eylül 2008 03:00

İsrail'de Yarkon nehrinde bulunan ceset parçalarının, kamuoyunu günlerdir meşgul eden ve büyük babasının öldürdüğünü itiraf ettiği Rose Pizem adlı 4 yaşındaki kıza ait olduğu kesinleşti.

Nehirden çıkarılan valizdeki ceset parçalarının Rose'a ait olduğu, kızın annesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılması sonucu tespit edildi, ancak kızın ölüm nedeni henüz anlaşılamadı. Polis dalgıçları, başka kalıntılar bulma umuduyla dün de araştırmalarını sürdürdü.

>> Küçük kızın trajik ölümü nasıl olmuştu


İçinde küçük kızın cesedi bulunan torba böyle çıkarıldı.

Öte yandan İsrailliler, Yarkon nehri kıyısında valizin çıkarıldığı yerde bulunan okaliptus ağacına Rose'un resmini koyarak, çiçekler ve mumlar bıraktı, üzüntülerini dile getiren mektuplar yazdı.

Mektuplardan birinde, "Küçük Rose, biz senin çalınmış hayatında nereye doğru gittiğini anlayamadık. Seni koruması gereken insanlar sana karşı suç işledi. Senin de yaşama, gülme, zıplama hakkın vardı. Sana bu haklarını veremediğimiz için çok üzgünüz" ifadesi kullanıldı.

Gazetelere ve internet sitelerine gönderilen elektronik postalarda da olaydan duyulan acı, üzüntü ve kızgınlık dile getirildi.

Kızın annesi Marie-Charlotte Renault da bulunduğu cezaevinde kızına hitaben yazdığı mektupta küçük Rose'dan özür diledi. Mektubunda, "Senin acılarını, ıstıraplarını anlamayı beceremedim. Kollarıma alıp seni sevdiğimi söylemeyi bilemedim" diyerek özür dileyen Renault, kızının daima kalbinde olacağını belirtiyor ve "hayatından kızını çekip alanları asla affetmeyeceğini" de vurguluyor.

Anne Marie-Charlotte Renault, Rose'un doğumundan sonra babasından boşanmış ve İsrail'e döndüğünde, eski kayınpederi Roni Ron (45) ile ilişkiye girmişti. Çiftin bu ilişkiden 2 kız çocukları daha bulunuyor.

Roni Ron, küçük Rose'u arabasında ağladığı sırada bir tokatla susturduğunu, kızın öldüğünü fark edince cesedi bavula koyarak Tel Aviv'deki Yarkon nehrine attığını itiraf etmişti. Ron, daha sonra "ifadesini baskı altında verdiğini", kızı öldürmediğini söylemişti.

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