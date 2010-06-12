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İsrail'i affetmemiz için 2 şartımız var...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazze'ye insani yardım götüren konvoyuna saldırıda bulunan İsrail'in hangi koşullarda affedileceğini açıkladı.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazze'ye insani yardım götüren konvoyuna saldırıda bulunan İsrail'in hangi koşullarda affedileceğini açıkladı.

GÜL: EKSEN KAYMASI YOK, HEDEF AB


ImageLe Monde gazetesine verdiği röportajda Gül, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'la ilgili aldığı son karara ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemiye yaptığı saldırılara ilişkin soruları yanıtladı.


İsrail'in Gazze'de yardım götüren gemiye yaptığı saldırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Gül, Türkiye'nin tarihte İspanya'dan ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendisine sığınan Museviler'e her zaman yardım ettiğini hatırlattı.


Gül, bununla birlikte bu tür bir suçu ancak terör örgütlerinin işlediğini ifade etti ve bunu unutmanın ve affetmenin mümkün olmadığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Gül, özür dilenmesi, bir çeşit tazminat ödenmesi için sistemin harekete geçirilmesi, bağımsız bir soruşturmanın başlatılmasına izin verilmesi veya ablukanın kaldırılması gibi seçeneklerin yerine getirilmesi halinde, bunun Türkiye tarafından affedilebileceği mesajını verdi.


''İsrail'in hiçbir şey yapmaması halinde, Türkiye'nin ilişkileri kesip kesmeyeceği'' ile ilgili bir soru üzerine Gül, ''Her şey olabilir'' yanıtını verdi.


Türkiye'nin BM'de İran'la ilgili çıkan karar aleyhinde oy kullanmasını değerlendiren Gül, ''Diplomatik kanalların açık kalmasını istedik. Çünkü, İran bizim komşumuz'' dedi.


Oylamadan sonra ABD Başkanı Barack Obama'nın bile, hala diplomasi için bir alan olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Gül, bunun Türkiye ve Brezilya'nın diplomatik girişimleri sayesinde olduğuna dikkat çekti.


Gül, ''Diplomasi yolu dışındaki alternatifleri düşündüğümüzde haklı olduğumuzu anlıyoruz'' dedi.
Türkiye'nin, AB ile sürdürdüğü tam üyelik müzakerelerine de atıfta bulunan Gül, AB'yi eleştirmeden önce Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirmesinin gerekli olduğunu ifade etti.


Gül, bununla birlikte, AB'nin stratejik gözlükle bakması halinde gerçekleri daha açık görebileceğini belirtti.



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