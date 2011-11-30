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Dünya

İsrail, Filistin yönetimine ait gelirleri dondurma kararından vazgeçti KUDÜS (A.A)

30 Kasım 2011 15:17

-İsrail, Filistin yönetimine ait gelirleri dondurma kararından vazgeçti KUDÜS (A.A) - 30.11.2011 - İsrail, haftalardır dondurduğu Filistin yönetimine ait gümrük vergisi ve harç gelirlerini serbest bıraktı. İsrail radyosunun bildirdiğine göre, Filistin yönetimine ait gümrük vergisi ve harçlarını dondurmaktan vazgeçen İsrail yöneticileri bu kararı, Binyamin Netanyahu hükümetinin en önemli sekiz bakanının toplantısında aldı. İsrail'in, Filistin'in BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya üyeliğini cezalandırmak için 1 Kasım'da aldığı gelirleri dondurma kararı ABD, Fransa ve BM tarafından kınanmıştı. BM Genel Sekreter Ban Ki-mun, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yayınladığı dünkü mesajında da İsrail'in, Filistin yönetimine ait gümrük vergisi ve harçlarını dondurma kararından vazgeçmesi, bu gelirleri bir an önce transfer etmesi gerektiğini bildirmişti.

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