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Dünya

İSRAİL'E ULUSLARARASI SORUŞTURMA NEW YORK/KUDÜS (A.A)

02 Ağustos 2010 20:12

-İSRAİL'E ULUSLARARASI SORUŞTURMA NEW YORK/KUDÜS (A.A) - 02.08.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Gazze'ye yardım götüren, Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu filoya düzenlenen ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği baskınla ilgili uluslararası soruşturmanın başlayacağını açıkladı. Ban'ın yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Goeffrey Palmer ve Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin başkanlık edeceği 4 kişilik heyette bir Türk ve İsrailli temsilcinin yer alacağı belirtildi.  İsrailli yetkililer de İsrail'in BM soruşturmasında yer almayı kabul ettiğini söyledi. Ban Ki-mun'un, soruşturma için, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Palmer başkanlığında, Türkiye, İsrail ve ABD'den temsilcilerin de yer alacağı bağımsız uluslararası heyet kurulmasını önerdiği bildirilmişti. Ban'ın önerisinin, gemi baskınıyla ilgili hem Türkiye'nin hem de İsrail'in açtığı soruşturmaların bir inceleme komisyonu tarafından değerlendirilmesini, bu komisyonda ABD, BM, İsrail ve Türkiye'nin temsilcilerinin yer almasını içerdiği belirtilmişti.

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