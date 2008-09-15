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Dünya

İsrail'e savaş suçu ithamı

BM, İsrail'in 2006'da Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun köyünü bombalaması sonucu 19 Filistinli'nin ölümünün "savaş suçu" olabileceğini bildirdi

15 Eylül 2008 03:00

BM, İsrail'in 2006 Kasımında Gazze şeridindeki Beyt Hanun köyünü bombalaması sonucu 19 Filistinli'nin ölümünün "savaş suçu" olabileceğini bildirdi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı din adamı Desmond Tutu tarafından hazırlanan ve perşembe günü Cenevre'de BM insan hakları konseyine sunulacak raporda, İsrail ordusunun yeterli açıklama yapmadığı vurgulanıyor ve Beyt Hanun bombardımanının "savaş suçu" olarak değerlendirilebileceğine işaret ediliyor.

Tutu başkanlığındaki BM heyeti, araştırma amacıyla Gazze Şeridi'ne gitmek istemiş, ama İsrailli yetkililerce bölgeye sokulmamıştı. Tutu, Mayıs ayında Mısır üzerinden bölgeye gitmeyi başarmıştı.

İsrail ordusu, köyde sivillerin bombalanmasının, topçu radarındaki teknik arızadan kaynaklandığını iddia etmiş ve sorumlular hakkında soruşturmaya gerek görmemişti.

Tutu ise raporunda, İsrail makamlarının bombardımanı örtbas etmek için öne sürdüğü "askeri sır" tezinin, ahlaki bakımdan da meşruiyet açısından da kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Raporda, İsrail'in 19 Filistinlinin öldüğü Beyt Hanun'da derhal tazminat ödemesi gerektiği vurgulanıyor.

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