-İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI TEL AVİV (A.A) - 19.11.2010 - Gazze'deki Filistinli militanlar, İsrail'in güneyindeki yerleşimlere roket ve havan saldırıları düzenledi. Roketlerden birinin, uzun menzilli Grad tipi Katyuşa olduğu bildirildi. Roket saldırılarının, kasım ayının ilk iki haftasında, İsrail ordusunun Gazze'de araçlara düzenlediği iki hedefli suikast operasyonunda, bölgede radikal olarak bilinen gruplardan İslam Ordusu'nun (Çeyş ül-İslam) iki üyesinin öldürülmesinden sonra yapıldığına dikkat çekiliyor. İsrail ordusu, biri 3, diğeri 17 Kasımda düzenlediği iki ayrı hedefli suikast operasyonunda, hareket halindeki araçlara füze ile nokta atışı yaparak, İslam Ordusu'nun önde gelen liderlerinden Muhammed Annimnim ile İslam Yasin'i öldürmüş; ikinci saldırıda Yasin'in kardeşi Muhammed Yasin de hayatını kaybetmişti. İsrail, her iki ismin, Sina Yarımadası'nda İsraillilere yönelik saldırı planları içinde olduklarını öne sürüyor. İsrail ordu radyosunun verdiği habere göre, dün gece boyunca devam eden roket ve havan saldırılarının ardından, bu sabah uzun menzilli bir Grad roketi Necef'in batısına isabet etti. Ancak saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Grad roketinin, bir evin ağırına isabet ettiği; hem ahırın hazar gördüğü hem de hayvanlardan bir kaçının yaralandığı bildirildi. İsrail ise Gazze'den atılan roketlerden Hamas'ı sorumlu tuttuğunu belirtti. Bu arada, Gazze'deki gruplardan Filistin Demokratik Halk Kurtuluşu Cephesi'nin askeri kanadı, dün gece atılan havanların sorumluluğunu üstlendi. Grup, Filistin basınına gönderdiği açıklamasında, eski Dugit Yahudi yerleşimi sınırında bir İsrail askeri cipine saldırıda bulunulduğunu ve sınır bölgesinde karşılıklı çatışmaların yaşandığını belirterek, bir üyelerinin de bu çatışmalarda yaralandığını ifade etti.