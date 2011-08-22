-İsrail'e roket saldırıları devam ediyor TEL AVİV (A.A) - 22.08.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, İsrail'le ateşkes konusunda aralarında anlaştıkları yolundaki haberlere rağmen, bölgeden İsrail'e roket saldırıları devam ediyor. Mısır'ın arabuluculuğunda dün Kahire'de Hamas ile İslami Cihad arasında bu konudaki görüşmelerden sonra, saat 21.00 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Ancak, ateşkes saatinden kısa bir süre önce, Gazze Şeridi'nden 3 Kassam ve 3 RPG fırlatıldı, tam ateşkes saatlerinde de bir başka Kassam saldırısı yapıldı. Gece yarısı sonrası da Gazze ile sınır yakınlarındaki İsrail kenti Aşkelon'a atılan 3 roketten ikisinin Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından engellendiği, ayrıca güneye 2 roket saldırısı daha düzenlendiği bildirildi. Ateşkesin uygulamaya girdiği saatlerden sonra İsrail'e toplam 14 roket atıldığı belirtiliyor. Gazze'deki Halk Direniş Komiteleri, ateşkese uymayacaklarını söylemişti. İslami Cihad ise ateşkes konusunda aceleci olmadıklarını ifade etti. Filistinli kaynaklar, gece yarısına doğru İsrail uçaklarının Gazze kentinin kuzeybatısında bir hedefle, bölgenin kuzeyinde bir araca füze saldırısında bulunduğunu belirttiler. Ancak aracın boş olduğu ve saldırılarda yaralanan olmadığı kaydedildi. -İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı- İsrail güvenlik kabinesi ise bu sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çağrısı üzerine bir toplantı yaptı ve Gazze ile durumu görüştü. Kabinenin devam eden saldırılara nasıl karşılık verileceğinin yanı sıra ateşkes ihtimalinin de değerlendirildiği bildirilirken, Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu'nun toplantıda Gazze Şeridi'ne geniş çaplı bir operasyon düzenlemeyeceklerini söylediğini belirtti.