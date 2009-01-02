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Dünya

İsrail'e 'Nazi devleti' yaftası

Amerikalı Yahudi komedyen Roseanne Barr, İsrail'in saldırılarla kendisine 'Nazi devleti' yaftasını taktığını söyledi

02 Ocak 2009 02:00

Amerikalı Yahudi komedyen Roseanne Barr, İsrail'in saldırılarla kendisine "Nazi devleti" yaftasını taktığını söyledi.

Amerikalı Yahudi komedyen Roseanne Barr, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sert dille eleştirdi.

Kendi adını taşıyan "Roseanne" dizisiyle ünlenen Emmy ödüllü sanatçı, internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail'in saldırılarla kendisine "Nazi devleti" yaftasını taktığını belirtti.

Filistin'e destek için yapılacak eyleme katılacağını kaydeden Roseanne Barr, "İsrail'in doktor ve tıbbi malzeme taşıyan teknelere saldıracağını söylemiştim. İsrail bir Nazi devleti. İsrail'de Yahudi ruhuna işkence edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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