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İsrail'e ırkçı slogana dava

Kayseri’de geçen ay basketbol maçında ırkçı slogan atan 30 kişi hakkında İsrail’e hakaretten dava açıldı.

19 Aralık 2011 02:00



T24- Kayseri’de geçen ay oynanan kadınlar basketbol karşılaşmasında İsrail aleyhine slogan atan 30 kişi hakkında İsrail’e hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.



Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 24 Kasım 2011 tarihinde Kaski Spor ile  İsrail’in Maccabi Bnot ekibi arasında oynanan karşılaşma sırasında İsrail aleyhine slogan atan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan hazırlanan iddianamede 30 şüphelinin Eurocup kadınlar basketbol müsabakası sırasında toplu olarak Filistin bayrakları açtıkları ve hep birlikte “kahrolsun İsrail” şeklinde slogan attıkları belirtildi.


Şüphelilerin  “Din, Dil, Irk, Etnik Köken, Cinsiyet veya Mezhep Farkı Gözeterek Hakaret” suçlarını işlediklerine vurgulanan iddianamede, suçun şüphelilerin ifadeleri, olay ve yakalama tutanakları, görüntülerle sabit olduğuna yer verildi.


İddianamede 30 şüphelinin “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14/2 ve 53/1’inci maddelerinden ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.


İddianame Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yeni yasa kapsamında yargılanacak şüphelilerle ilgili davanın ilk duruşması 27 Ocak 2012 tarihinde görülecek.

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