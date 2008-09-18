İsrail'e ikinci kadın başbakan geliyor

>> PORTRE: İsrail'in yeni Demir Leydi'si

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tzipi Livni, rüşvet ve yolsuzluk davalarının başını ağrıttığı Başbakan Ehud Olmert'in Temmuz ayı sonunda istifa edeceğini ve partisinin başkan seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından girdiği seçimlerde, en yakın rakibine 10-12 puan fark atarak ilk sandık çıkış sonuçlarına göre yüzde 49 oy aldı.Kanal 10'unun verdiği sandık çıkış sonuçlarına göre, seçimin iddialı adayı, eski Savunma ve halen kabinenin Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz'a ise yüzde 37 oy desteği geldi. Seçimlerde, 73 binden fazla kayıtlı partilinin oy kullanma oranının yüzde 50'yi aştığı belirtiliyor.Livni, büyük olasılıkla, Başbakan Olmert'in yerini alacak. Olmert'in, daha önce yeni Kadima başkanı belli olur olmaz istifasını sunacağını ısrarla söylemesine rağmen, bunun en erken 2 Ekim'de olabileceği yorumu yapılıyor. İsrail birinci kanalının siyasi yorumcusu Yaron Dekel, Olmert'in, İsrail'in yeni yılının başına dek istifasını vermeyeceği görüşünde.İbrani takvimine göre İsrail'in yeni yılı, (Roş Haşana) bu ayın 29'unda başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle ABD'de bulunduğunu ve ancak 28 Eylül'de İsrail'e döneceğini hatırlatan Dekel, araya giren yeni yıl tatillerini de hesaba katarak, Olmert'in Peres'e istifasını en erken ihtimalle 2 Ekim'de sunacağını belirtti.Bu arada Başbakanı Ehud Olmert, Kadima seçimlerinden başarıyla çıkan, partisinin yeni Başkanı Tzipi Livni'yi kutladı. Livni'yi telefonla arayan Olmert, Livni'ye tüm desteğini vereceğini söyledi. Olmert'in yanı sıra, Livni'nin Kadima başkanlık yarışındaki rakipleri İç Güvenlik Bakanı Avi Dichter ile İçişleri Bakanı Meir Şetrit de Livni'yi kutlayanlar arasında yer aldılar.Dichter, düzenlediği basın toplantısında, kendi kampanya arkadaşlarına teşekkür ederken, Kadima'nın sandık başı sonuçlarından da memnun olduğunu dile getirdi. Dichter, Kadima'nın bu seçimlerden daha güçlü, daha demokratik ve İsrail'i daha ileriye taşıyacak bir yönetimle çıktığını vurguladı.Şetrit de Livni'yi kutladı ve istikrarlı ve güçlü bir koalisyon oluşturması temennisinde bulunduKadima seçiminde kazandığı başarı üzerine Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, kampanyasında görev alanlara, "birçok oportüniste karşı aslanlar gibi savaştık. Harikaydınız, sonunda iyiler kazandı" diye seslendi.Filistin Yönetimi tarafı ise Livni'nin seçiminden dolayı memnun olduklarını gizlemedi. Üst düzey bir Filistinli yetkili, "Herkesle çalışabiliriz. Ancak, Livni ile birlikte çalışmanın bir parça daha kolay olacağı sır değil. O gelişmelerin geldiği yeri biliyor ve bu nedenle, onunla birlikte, görüşmeleri sil baştan yeniden başlatmaya gerek yok" dedi ve Livni'nin bir an önce hükümeti kurup, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin devam etmesi temennisini dile getirdi.Kadima'nın, halen komada bitkisel yaşamını sürdüren kurucusu, eski Başbakan Ariel Şaron'dan sonra üçüncü başkanı olan Tzipi Livni, Cumhurbaşkanı Peres'ten görevi alıp hükümeti kurması halinde, İsrail'in 1969-1974 yılları arasında yönetimde bulunan ilk kadın Başbakanı Golda Meir'den sonraki ikinci kadın Başbakanı olacak.50 yaşındaki, mesleği avukatlık olan Tzipi Livni, 1958 Tel Aviv doğumlu ve burada büyüdü, Bar-İlan üniversitesinde hukuk eğitimi gördü.Evli; 18 ve 20 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi olan Livni, Knesset'e (İsrail parlamentosu) ilk kez 1999 yılı seçimleriyle, Likud partisi milletvekili olarak girdi. Ondan öncesinde, İsrail istihbarat kuruluşu Mossad'da kısa süreli görev yaptığını kendisi de doğruladı.İsrail parlamentosuna girmesiyle birlikte, Livni değişik bakanlık görevlerinde bulundu. 2001 yılında, Şaron kendisini bölgesel kalkınmadan sorumlu bakan olarak atadı. Görev yaptığı diğer bakanlıklar arasında göçmen sorunları, Bayındırlık, adalet ve dışişleri bakanlıkları da yer aldı.Daha önce, yine sadece bir kadın milletvekili, daha sonradan ülkenin ilk kadın Başbakanı olan Golda Meir Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Likud'la birlikte Livni, ülkenin "yükselen yıldızı" olarak değerlendirmeye başlandı.Livni'nin babası Eytan livni, İsrail'in kurulduğu 1948 yılı öncesi İngiliz yönetimi sırasında, yer altı Yahudi örgütü İrgun'un önde gelen, operasyonlardan sorumlu isimlerinden biriydi. Annesi Sarah da bir İrgun militanıydı. Polonya doğumlu bir Yahudi olan Eytan Livni, Likud'un bir üyesi olarak, parlamentoda 3 dönem milletvekilliği yapmıştı.Livni, Şaron'un Başbakanlığı döneminde kendisine yakın ve sadık bir arkadaşı olarak çalıştı. 2005 yılındaki İsrail'in Gazze'den çekilmesi sırasında da Şaron'a destek verdi.Şaron, Likud'u bırakıp yeni bir parti (Kadima) kurmaya karar verdiğinde, 2005 yılı sonbaharında Livni de onunla birlikte Likud'dan ayrılanlar arasında yer aldı.Livni, Ehud Olmert döneminde de, geçen Kasım ayı sonunda Annapolis'te, ABD'nin önderliğinde yapılan barış zirvesinden sonra, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Olmert tarafından İsrail-Filistin barış görüşmelerini yürütmek üzere oluşturulan karşılıklı heyetlerde, İsrail tarafının eşbaşkanlığına atandı.