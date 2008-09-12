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Dünya

İsrail'e ikinci Demir Lady mi?

Kamuoyu yoklamalarına göre, İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, ülkenin ikinci kadın başbakanı olma yolunda

12 Eylül 2008 03:00

Kamuoyu yoklamalarına göre, İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, ülkenin ikinci kadın başbakanı olma yolunda.

Kadima Partisi, yolsuzluk davaları yüzünden görevinden ayrılacak Başbakan Ehud Olmert'in yerine, parti kurultayında yeni bir başbakan seçecek.

Yedioht Ahronot ve Maariv gazetelerinin yaptığı kamuoyu yoklamalarına göre, Kadima Partisi'nin 17 Eylül'de yapılacak kurultayına az bir süre kala Livni, başlıca rakibi Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz'ın 15 ila 18 puan önünde görünüyor.

Avukat olan ve eskiden istihbarat servisi Mossad'da da görev yapan Livni, İsrail-Filistin barış müzakerelerinde baş müzakereci konumunda bulunuyor. Seçilmesi halinde Livni, "Demir Leydi" lakaplı Golda Meir'den sonra İsrail'in ikinci kadın başbakanı olacak. Meir, 1969-1974 yılları arasında görev yapmıştı.

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