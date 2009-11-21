T24 - Türkiye'den İsrail'e Heron uyarısı: "Şartnamedeki koşulları yerine getirin yoksa ihale iptal edilebilir." Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yazılan yazıda teknik sorunların giderilmesi için İsrail'e 50 gün süre tanındı.



CNN TÜRK'e konuşan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI)'ye bir yazı yazdığını söyledi.



TAI'nin İsrail tarafına ilettiği yazıda sözleşmedeki şartların yerine getirilmesi için 50 günlük süre tanınıyor.



Vecdi Gönül, "Bu yazıdan da netice alınamazsa ihale iptal edilebilir ancak şu anda iptal söz konusu değil" dedi.



Gönül iki ülke arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisini de verdi.



İsrail ile 2005 yılında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye'ye 10 insansız uçak teslim edilecekti, ancak sadece 2 uçak teslim alınabildi.



Bir süre önce İsrail ile Türkiye arasında Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın iptali nedeniyle de sorun yaşanmıştı.

