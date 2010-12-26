-İSRAİL'E GEMİ MAKETLİ PROTESTO ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Saadet Partisi Gençlik Kolları, ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisinin İstanbul'a gelmesi nedeniyle İsrail Büyükelçiliği önüne, Filistin bayrağı renklerinde boyanmış maket gemi bıraktı. Saadet Partisi Gençlik Kolları üyesi bir grup, büyükelçilik binasının bulunduğu sokağın emniyet güçlerince kapatılması nedeniyle, büyükelçilik yanındaki Kahraman Kadın Sokak'ta toplandılar. Üzerlerine, ''Mavi Marmara'' gemisinde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen grup, ellerinde ''Hepimiz Filistin Halkıyız'' yazılı pankartlar taşıdılar. Bazı partililerin ellindeki Filistin bayrağı renklerine boyanmış gemi maketi ve büyük maket sapan da dikkat çekti. Burada grup adına basın açıklaması yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Sunar, Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisinin İstanbul'a gelmesi nedeniyle toplandıklarını belirtti. AK Parti hükümetinin, ''Mavi Marmara'' gemisinde ölenler için İsrail'den tazminat istediğini söyleyen Sunar, ''Tazminat demek şehitlerin kanlarının para ile satılmasından başka bir şey değildir. Gazze'ye yönelik haksız ambargonun kaldırılması uğruna canlarından vazgeçen bu insanların yakınlarının acılarının bir nebze olsun hafiflemesi, ancak ambargonun kalkmasıyla mümkündür'' dedi. Basın açıklamasının ardından grubu temsilen iki kişi, polis eşliğinde İsrail Büyükelçiliği binasının önüne ellerindeki maket gemiyi bıraktı.