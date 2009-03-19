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Dünya

İsrail'e etnik temizlik suçlaması

Özerk Filistin yönetimi, İsrail'i, Kudüs'teki Filistinliler'e karşı "etnik temizlik" uygulamakla suçladı.

19 Mart 2009 02:00

Özerk Filistin yönetimi, İsrail'i, Kudüs'teki Filistinliler'e karşı "etnik temizlik" uygulamakla suçladı. 

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Filistin lideri Mahmut Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, AFP muhabirine verdiği demeçte, İsrailli yetkililerin son zamanlarda, Kudüs'ün işgal altındaki Arap kesiminde çok sayıda evin yıkılmasını kararlaştırdıklarını hatırlatarak, "bu yapılanları, şehri Yahudileştirmeye ve Filistinli ahaliyi sürmeye yönelik kampanya" olarak tanımladı. Sözcü, "Bu, etnik temizlik kampanyasından başka birşey değil" dedi.

Kudüs Belediyesi, Arap mahallelerinde, ruhsatsız oldukları gerekçesiyle onlarca evin yıkılmasına karar vermişti. Filistinliler ise haksız bularak belediyenin bu kararına direniyorlar.

Doğu Kudüs'te 250 bin kadar Arap yaşıyor. Filistinliler, bu bölgeyi kendi kuracakları devletin başkenti yapmayı hayal ediyor, İsrail devleti ise Kudüs'ü "tek ve bölünmez" başkenti sayıyor. Kudüs'te Filistinliler'e karşı alınan kararlar, BM tarafından da endişeyle karşılandı.

Kudüs'teki BM koordinasyon bürosu sözcüsü, "İsrailli yetkililerin bu kararlarından derin endişe duyuyoruz. İsrail, uluslararası camianın, bu kabul edilemez uygulamalara son verilmesi yönündeki çağrısına kulak vermeli" diye konuştu.

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