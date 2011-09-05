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Ekonomi

İsrail’e ekonomik yaptırım yok!

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, özür dilemediği için ilişkilerin askıya alındığı İsrail’le ekonomik ilişkilerin...

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, özür dilemediği için ilişkilerin askıya alındığı İsrail’le ekonomik ilişkilerin devam ettiğini söyledi. Çağlayan, “Ekonomik yaptırım şu an için sözkonusu değil” dedi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mavi Marmara saldırısı nedeniyle özür dilemeyen İsral’e karşı alınan yaptırım kararlarını değerlendirdi.

Zafer Çağlayan, İsrail'e karşı ekonomik yaptırımın şu an için sözkonusu olmadığını söyledi.

Bakan Çağlayan, şunları söyledi:

“9 masum insanın öldürülmesini kimse açıklayamaz. O saldırıyı hiçbir şey düzeltmemez. Türkiye’nin beklediği İsrail devletinin özür dilemesidir. Hükümetimizin görüşü çok net bir şekilde Dışişleri Bakanı tarafından açıklamıştır. İsrail’le olan ticaret devam ediyor. Filistin’le ticaretimizi İsrail üzerinden yapıyoruz. Ekonomiyle ilgili herhangi yaptırım sözkonusu değil. Şu an itibarıyla herhangi bir şey yok.

İsrail halkı da bundan menmun olmadığını dile getiriyor. Ne İsrail devleti, ne İsrail halkının bu konuda dahli yoktur. Bu İsrail hükümetinin iç politikaya yönelik bir oyunudur. Herhalde bu noktaya geleceklerini beklemiyorlardı. Bu konuda İsrail hükümeti yalnız kalacaktır. Kaybeden İsrail olacaktır. Problemin ana kaynağı İsrail hükümetinin popülist yaklaşımlarıdır.”



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