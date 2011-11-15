-İsrail'e bağımlı değiliz TBMM (A.A) - 15.11.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında tarıma en fazla destek veren ülke olduğunu söyledi. Eker, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Tütün üretiminin yasaklamanın söz konusu olmadığını ifade eden Eker Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında tarıma en fazla destek veren ülke olduğunu bildirdi. Son yıllarda tarım sektöründeki sabit sermaye yatırımlarında çok ciddi bir artış bulunduğunu kaydeden Eker, Türkiye'nin kalitede sağladığı gelişme nedeniyle buğday ithalatı da yapmadığını ifade etti. Türkiye'de tohum üretiminde yaşanan artış hakkında bilgi veren Eker, 2002 yılından bu yana bu alanda yüzde 243 oranında artış yaşandığını anlattı. Tohum ihracatında da artış yaşandığını vurgulayan Eker, bu alanda İsrail'e bağımlı olunmadığını söyledi. İthal edilen tohumlukların sadece yüzde 6-7 oranında İsrail'den alındığını ifade eden Eker, ''Türkiye geçen yıl İsrail'e 141 milyon dolarlık tarım ürünü ihraç etti, içerisinde tohum da var'' dedi.