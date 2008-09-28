İsrail'e ABD kalkanı

ABD Ordusu Avrupa Komutanlığı, İsrail'e geçen hafta 120 kişilik bir destek ekibiyle birlikte "erken uyarı radar sistemi" yerleştirdi.



ABD'nin savunma konularıyla ilgili haftalık "Defence News" dergisinin haberi İsrail basınında da yayımlandı. Haberde, böylece ilk kez İsrail topraklarına Amerikan askeri personelinin de yerleşmiş olduğu belirtildi.



Sistemin İran'dan yönelebilecek karadan karaya füzelere karşı İsrail savunmasını artırmayı amaçladığı kaydedildi. Habere göre, erken uyarı radar sistemi, ekipman ve personelle birlikte Necef'teki Nevatim Hava Kuvvetleri Üssüne onun üzerinde askeri nakliye uçağıyla taşıdı. Sistem henüz çalışır duruma getirilmedi. Aynı sistemin Kuzey Kore'den yönelebilecek füze saldırısına karşı, geçen iki yıl içinde Japonya'ya da kurulduğu belirtildi.



Sistemle ilgili anlaşma, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin geçen temmuz ayında ABD'ye yaptıkları resmi ziyarette sonuçlandırılmıştı.



Yeni erken uyarı radar sisteminin, halen kullanılmakla olan sistemle karşılaştırıldığında, İsrail'e, füze saldırılarına karşılık vermede dakikalar kazandırdığı belirtiliyor. ABD uydularından gönderilecek verilerle, sistem, fırlatılmasından kısa bir süre sonra füzeleri belirleyebilecek.



İsrail'in Haaretz gazetesi, "Radar sisteminin yerleştirilme nedeni çelişkili görünen iki biçimde açıklanabilir: Birincisi, İsrail'in İran'a karşı ABD'nin geçen aylarda muhalefetini açıkça belli ettiği bağımsız bir harekata girişmesini engelliyor. Radar sistemi ve tesiste görevli Amerikalıların varlığı, İsrail'i temkinli davranmak zorunda bırakacak; çünkü İsrail, Amerikalı personeli tehlikeye atacak bir saldırıdan çekinecek. Öte yandan, radar sisteminin kurulması, İsrail ve veya ABD İran'ın nükleer tesislerine bir saldırıda bulunursa, İsrail'in füzelere karşı savunmasını güçlendirecek. Savunma sistemi, İran veya müttefiklerinden gelebilecek bir karşı saldırıda da muhtemel zayiatı ve zararı azaltabilecek" diye yazdı.



Haaretz, Savunma yetkililerine dayanarak, bunun karar sahiplerine İran'ın nükleer tesislerine saldırı için daha fazla serbesti vereceğini de vurguladı. İsrailli savunma yetkililerinin, ilk başta, ülkenin hareket özgürlüğünü kısıtlayabileceği endişesiyle karşı çıktıkları radar sisteminin yerleştirilmesini, sistemin ABD erken uyarı uydularından verilerle desteklenmesi kararından sonra kabul ettikleri belirtiliyor.



Radar sisteminin İsrail'e kurulması planının öncülüğünü yapan Amerikalı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mark Kirk, her iki ülkenin hükümetlerini planın uygulanması konusunda ikna etmişti.

