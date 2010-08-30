İsrail'den Yunanistan'a teklif...

T24 - İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye’ye ilişkilerinin bozulması nedeniyle bu doğalgazı Avrupa’ya taşıyacak boru hattı için Yunanistan’a teklif götürdü. Washington Post’un haberine göre, İsrail kendi sularında 300 milyar dolarlık rezerv bulunca, işletmeci Amerikan firmasına “Paylaşım kurallarını değiştirebiliriz” mesajı yolladı. İsrail hükümeti şu anda gaz satışının yüzde 12.5’ini alıyor.





YUNANİSTAN'A BORU HATTI



İsrail’in Haaretz Gazetesi’nin ekonomi eki The Marker’ın edindiği bilgilere göre, Netanyahu Leviathan’da bulduğu gazı Yunanlılara teklif etti. İki ülke arasında gazı transfer etmek için bir boru hattı döşenmesini istedi. Yazıda, “İsrail’in Türkiye ile ilişkilerinin bozulması üzerine İsrail, Yunanistan’a yakınlaşıyor” yorumu yapıldı. Ancak, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun teklife cevabı bilinmiyor.



Bulunan doğalgaz rezervlerinin sevincini, İsrail hükümeti ile yatırımcılar arasındaki tartışma gölgeliyor. Washington Post’un haberine göre, İsrailli yetkililer gazdan elde edilecek paylaşımda devletin payını artırmak isterken, ABD’li ve İsrailli yatırımcılar ise hükümetin bu duruşunun ülkenin yatırım için güvenli bir ülke olmasını tehdit ettiğini söylüyor. Washington Post haberinde, son rezervlerin Noble Energy’nin önderlik ettiği konsorsuyum tarafından değerinin 300 milyar dolar olarak hesaplandığını yazdı.





KANUN DEĞİŞECEK



Şu anki kanunlara göre İsrail hükümeti gazın değerinin yüzde 12.5’ini alabiliyor. Fakat İsrail Maliye Bakanı Yuval Steinitz bunun değiştirilmesi için bir komite belirledi. Noble Energy’nin CEO’su Charles Davidson ise, şirketinin gaz çıkartma lisansının etkilenmemesi için İsrail’e gitti. Komitenin verdiği karar daha sonra İsrail Kabinesi ve Parlamentosu’na götürülebilecek.





