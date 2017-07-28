İsrail'den yine yasak: Cuma namazına 50 yaş altındakileri almayacağız!

İsrail, Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşından altından kişilerin cuma namazına katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişlerine dün izin vermişti. Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, Mescid-i Aksa'ya akın etti.

AFP haber ajansına göre, İsrail'in yaptığı açılamada bugün düzenlenecek cuma namazına 50 yaş altı Müslümanların katılması yeniden yasaklandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa çevresine bugün çıkması muhtemel olaylara müdahele etmesi amacıyla daha fazla polis konuşlandırdığı aktarıldı.

Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, "Güvenlik değerlendirmeleri yapıldı ve bugün gösterilerin yapılacağına ilişkin işaretler var" ifadesini kullandı.

İsrail'in geçen haftalarda Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın çevresine metal dedektörler yerleştirmesinin ardından kriz çıkmıştı. Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi ölmüş, 113 kişi yaralanmıştı. Birçok ülkeden gelen tepkiler üzerine İsrail metal dedektörleri kaldırmak durumunda kalmıştı.

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