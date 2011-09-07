-İsrail'den yeni hava saldırısı TEL AVİV (A.A) - 06.09.2011 - İsrail ordusunun gece saatlerinde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında, Halk Direniş Komiteleri'nin askeri kanadı Nasır Selahaddin Tugayları'nın bir üyesi hayatını kaybetti. Gazze Ambulans ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı Edhem Ebu Salmiyye, İsrail'in insansız hava araçlarından birinin, Han Yunus'un doğusunda bir grubun üzerine füze attığını ve saldırıda 23 yaşındaki Halid Samhud'un öldüğünü bildirdi. Nasır Selahaddin Tugayları da yaptığı açıklamada, Samhud'un, Han Yunus'ta havan biriminin komutanı olduğunu ve öldürülmeden önce İsrail'e 5 havan saldırısı düzenlemeyi başardığını belirtti. Ebu Salmiyye, söz konusu saldırıda bir baba ile oğlunun da şarapnel parçalarından yaralandığını ifade etti. Bölgedeki görgü tanıkları da Han Yunus'un doğusundaki bölgede İsrail ordusunca yoğun ateş açıldığını bildirdi. İsrail ordu sözcülüğü de saldırıyı doğruladı. Yapılan açıklamada, sınırda rutin devriye faaliyetinde bulunan askerlerin şüpheli hedeflere karşı kontrollü biçimde ateş açtığı, belirlenen hedeften de askerlere 2 havan saldırısı gerçekleştiği belirtildi. Havan saldırısı sonrası, bir İsrail savaş uçağının saldırının yapıldığı yeri hedef alıp vurduğu da kaydedildi.