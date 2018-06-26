İsrail'den yeni Gazze planı: Kıbrıs'ta liman kurmak istiyor

İsrail'in, Gazze üzerindeki deniz ablukasını hafifletmek için Kıbrıs'ta bir 'kontrol limanı' kurmayı planladığı belirtildi. Plana göre, Hamas yönetimindeki Gazze'ye gönderilen yardımlar önce Kıbrıs'ta kontrol edilecek, ardından Filistinlilere ulaştırılacak.

Duvar'dan Nikoloas Stelya'nın haberine göre, Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bu projeyi Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile masaya yatırdı.

İsrail basınına göre, iki bakan planı karara bağladı. Plan ile ilgili çalışmaların önümüzdeki iki haftada başlayacağı ve ayrıntıların kamuoyu ile en geç üç ay içerisinde paylaşılacağı belirtildi.

Liman planına göre, Gazze’ye mal taşıyan kargo gemileri için adada özel bir iskele ve liman yerleşkesi inşasına başlanacak. Bu yeni limanda Gazze’ye ulaşacak olan yardımlar İsrailli yetkililerce kontrol edilecek. İsrail Hamas’a silah gönderiminin önüne bu şekilde geçmeye çalıştığını belirtirken, yardımlar bu kontrollerden sonra Gazze’ye bir feribot ile taşınacak.

Hamas'a iki şart

İsrail’in Kıbrıs liman projesi için Hamas’a iki önemli ön koşul koşacağı belirtildi:

Hamas’ın elindeki iki İsrail askerinin cenazelerini İsrail’e teslim etmesi;

Üç İsrail vatandaşının serbest bırakılması.

Peki, İsrail’in gündeme taşıdığı yeni plan için Kıbrıs hükümeti ne diyor? Lefkoşa’nın ilk tepkisi ne yönde? Duvar’a konuşan Rum hükümet ve medya kaynakları iki nokta üzerinde duruyor. Öncelikle, İsrail’le görüşmelerin devam ettiği, henüz nihai bir karar alınmadığı vurgulanıyor.

AB onayı da gerekiyor

İkincisi, yeni planın nihai olarak hayata geçirilmesi için Brüksel’in de onayının da gerektiği belirtiliyor. Zira Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları aynı zamanda Avrupa Birliği toprakları ve bu topraklarda yabancı askeri ve güvenlik unsurlarının konuşlanması için tüm üye ülkelerin onayı gerekli. Bunun nedenle, İsrail ile görüşmeler olumlu netice verirse Kıbrıs hükümeti meseleyi AB gündemine taşıyacak.