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Dünya

İsrail’den yazar Günter Grass’a yasak

İsrail, Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass'ın yayımlanan bir şiiri nedeniyle ülkeye girişini yasakladı

08 Nisan 2012 17:32


İçişleri Bakanı Eli Yishai, eski Nazilerin ülkeye girişini yasaklayan bir yasa çerçevesinde 84 yaşındaki Nobelli yazar Günter Grass'ın ülkeyi ziyaret etmesine yasak getirildiğini söyledi.

Yishai, ''Günter, yalan ve çarpık eserlerini yaymaya devam etmek istiyorsa bunu izleyici desteği bulacağı İran'dan yapmasını tavsiye ediyorum'' dedi.

Grass, İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Nazi Almanyası'nın askeri kollarından biri olan Waffen-SS birliğinde görev aldığını 2006 yılında itiraf etmişti.


İsrail ünlü yazarı lanetledi


Günter Grass, nükleer gücü olan bir İsrail'in dünya barışını tehdit ettiğini belirten ve hem İsrail'in, hem İran'ın nükleer tesislerinin denetlenmesi çağrısında bulunan ''Was gesagt werden muss'' (Söylenmesi gereken söylenmeli) adlı şiirini geçen hafta yayımlamıştı.

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