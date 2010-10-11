-İSRAİL'DEN YASAĞIN UZAMASI ÖNERİSİ TEL AVİV (A.A) - 11.10.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde inşaat yasağının süresinin dolduğu 26 Eylül'den bu yana, ilk kez, bu sürenin uzatılabileceğinden söz etti ve ''Eğer Filistin liderliği, çıkıp net bir şekilde halkına İsrail'i Yahudi devletinin anayurdu olarak tanıdığını söylerse, ben de hemen hükümetimi toplayıp, yasağın uzatılmasını istemeye hazırım'' dedi. Netanyahu'nun bu talebi, Filistin Yönetimi'nden karşılık görmedi. Netanyahu, İsrail parlamentosunun (Knesset) yeni çalışma döneminin açılışında yaptığı konuşmada, ''Eğer çaba göstermezsek, bir barış anlaşmasına hiç bir zaman varamayız'' sözlerini de yineledi. İsrail Başbakanı, Filistinliler'in geçen 10 aylık zamanı boşa harcadıklarını ve şimdi de yerleşimlerdeki inşaat yasasının sürmesini istediklerini belirterek, sözlerini ''Umarım talepleri bir barış anlaşmasına varılabilmesi için verilmesi gereken tavizden kaçınmaya yönelik bir oyun değildir'' ifadeleriyle sürdürdü. Netanyahu, İsrail'in taviz vermeye hazır olduğunu ve Filistinlilerin İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanımaları halinde bir barış anlaşmasına varılabileceğini ve Filistin devletinin kurulabileceğini vurguladı. İsrail Başbakanı ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun dün kabul ettiği, Yahudi olmayan ancak İsrail vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, Yahudi devletine bağlılık yemini etmeleriyle ilgili tasarıya da atıfta bulunarak, ''İsrail'in, tüm vatandaşlarına eşit muamele eden, demokratik bir ülkenin en mükemmel örneği'' olduğunu savundu. Yahudiler'in ve Yahudi olmayanların hukuk önünde eşit haklara sahip oldukları düşüncesini dile getiren İsrail Başbakanı, bölgede azınlıkların haklarını İsrail kadar koruyan başka bir ülke bulunmadığını da iddia etti. Netanyahu'ya eleştiri ise, kendi partisinden Meclis Başkanı olan Reuven Rivlin'den geldi. Rivlin, daha önce de Yahudi olmayanların vatandaşlık için İsrail devletine bağlılık yemini etmelerini öngören tasarıya karşı çıkmış ve böyle bir yasanın İsrail'e zarar vereceğini vurgulamıştı. Rivlin, parlamentodaki konuşmasında da Netanyahuya ve hükümetine sert sözlerle yüklenerek, Netanyahu'yu ''genel kurulu bir otomatik tasdik makinesi gibi kullanmak ve bir 'mini başkanlık sistemi' oluşturmaya çalışmakla'' suçladı. ''Knesset'in içini boşaltmak ve bizleri, yani üyelerini bir tasdik mührüne çevirme çabalarını bir süredir izliyoruz'' diyen Rivlin, ''Hükümet hileli yollarla Knesset'i girişimlerini onaylamaya zorlamamalıdır'' diye konuştu. Knesset Başkanı, bugün başta Golan tepeleri ve Doğu Kudüs olmak üzere, İsrail hükümetinin, topraklarından çekilmeye karar vermesi halinde, bu kararın referanduma götürülmesi yolunda, yasama ile ilgili Bakanlar Komisyonu'ndan çıkan kararı da eleştirip, bunu ''Knesset'i dışlama ve gücünü kırma'' taktiklerinin bir örneği olduğunu belirtti. -FİLİSTİN YÖNETİMİ'NDEN ÖNERİYE RET- Öte yandan, Netanyahu'nun, İsrail'in Yahudi devleti olarak tanınması karşılığı, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerindeki inşaatlarda uygulanan inşaat yasağını uzatma önerisi, Filistin Yönetimi'nce kabul edilmedi. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, Amerikan destekli barış görüşmelerine dönüşün, ancak İsrail'in yerleşimlerdeki inşaat faaliyetleri durdurmasıyla mümkün olabileceğini yineledi. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, daha önce, Filistinliler'in İsrail'i bir ''Yahudi devleti'' olarak tanıması yönündeki taleplere, ''Kendi devletlerini 'İsrail Büyük Siyonist Yahudi İmparatorluğu' diye bile adlandırabilirler. Niye habire bu konuda bizim fikrimizi soruyorlar? Biz Oslo Anlaşmaları'na bağlıyız ve bu anlaşma açıktır: İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak tanıması karşılığında FKÖ de İsrail'in varolma hakkını tanıyor. Özetle, devletlerine canlarının istediği ismi koyabilirler; bu beni hiç ilgilendirmez'' demişti.