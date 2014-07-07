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Dünya

İsrail'den yakılan Filistinlinin ailesine: Bizim toplumumuzda katillere yer yok

İsrail Başbakanı Netanyahu, yakılarak öldürülen Filistinli gencin ailesine başsağlığı diledi

07 Temmuz 2014 09:05

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kaçırıldıktan sonra yakılarak öldürülen Filistinli genç Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr'ın ailesine başsağlığı diledi ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. İsrail keşif uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hudayr'ın ailesine başsağlığı diliyorum ve bu suçu işleyenlerin kanunun öngördüğü en ağır ceza ile cezalandırılacağı sözünü veriyorum" ifadesini kullandı.

"Teröristler arasında fark gözetmiyoruz ve hepsine gereken cevabı vereceğiz. Bizim toplumumuzda katillere yer yok. Bizim, katilleri kahraman olarak gören komşumuzdan tek farkımız bu" ifadesini kullanan Netanyahu, Filistin yönetiminden, kaybolduktan sonra cesetleri bulunan 3 Yahudi yerleşimcinin katillerinin bulunmasını istedi.

 

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