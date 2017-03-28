İsrail'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

İsrail, Hamursuz (Pessah) Bayramı öncesinde vatandaşlarına IŞİD tehdidi nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre İsrail, Hamursuz (Pessah) Bayramı öncesinde vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Özellikle IŞİD tehdidi nedeniyle gidilmemesi tavsiye edilen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

İsrail Terörle Mücadele Bürosu’nın uyarısında, olası terör saldırıları ve İsrail vatandaşlarına yönelik kaçırma girişimleri nedeniyle Türkiye, Ürdün ve Mısır’a gidilmemesi istendi. Bu yeni uyarıyla, Türkiye’nin İsrail’deki seyahat uyarısı seviyesi en yükseğin bir altındaki noktaya yükseltilmiş oldu.

Uyarıda, başta Rusya, Fransa, Belçika ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin ve Hindistan’ın da adının geçmesi dikkat çekti.