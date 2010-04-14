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Dünya

İsrail'den vatandaşlarına acil terör uyarısı

14 Nisan 2010 05:01

T24 - İsrail, Sina yarımadasındaki vatandaşlarının kaçırılması ihtimaline karşı acil terör uyarısında bulundu ve bölgeyi derhal terk etmelerini istedi.

İsrail Antiterör Bürosu'nun akşam saatlerinde yayımladığı uyarısında, "Halen Sina yarımadasında bulunan İsrailliler'in olası kaçırılma girişimlerine yönelik kuvvetli bilgiler" bulunduğu ifade edilirken, İsrailliler'den bölgeden derhal ayrılmaları ve İsrail'e dönmeleri istendi.

Ayrıca, İsrailli ailelerden Sina'da bulunan yakınlarıyla temasa geçmeleri ve terör uyarısıyla ilgili bilgi vermeleri de istendi.

İsrail, bir kaç hafta önceki Pesah (Hamursuz) Bayramı sırasındaki uzun tatil öncesinde de benzer bir uyarıda bulunmuş, ancak özel bir tehdit durumundan bahsetmemişti.

Sina Yarımadası, İsrailli turistlerin en sevdiği tatil mekanları arasında yer alıyor.

Söz konusu uyarılar, Lübnan'daki Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden İmad Mugniye'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutan örgütün, bunun intikamını almak amacıyla İsrailli turist veya işadamlarını kaçırabileceği endişesine dayanıyor.

İsrail, 2008 Şubat'ında, Şam'da aracına konan bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden Mugniye'nin ölümüyle ilgisi bulunmadığını savunmuştu.


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