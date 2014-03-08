İsrail'den uzlaşma sinyali



İsrail gazetesi Haaretz'in, Kanal 2 televizyonunun İsrail Başbakanı ile yaptığı bir söyleşiye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu Filistinlilerle barış sağlanabilmesi için bazı yerleşim yerlerinden vazgeçilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ancak böyle bir durumun yaşanması halinde boşaltılacak yerleşim birimi sayısının “mümkün olan en aza” indirilmesi için çaba sarf edeceğini açıkladı.

Söz konusu söyleşinin bugün akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

Uzmanlar ise Netanyahu'nun her ne kadar dikkatle formüle etmek için büyük çaba gösterse de bu tür açıklamalarıyla koalisyon hükümetini tehlikeye soktuğu görüşünde. Zira gerek koalisyon hükümetinin gerekse Netanyahu'nun kendi partisi Likud'un birçok yetkilisi Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden vazgeçilmesine karşı çıkıyor.