İsrail'den Türkiye'ye uyarı geldi

T24- İsrail hükümeti dün Türkiye’nin Tel Aviv temsilcisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, “Gazze konvoyunu durdurun” uyarısında bulundu.



Haaretz gazetesinin haberine göre, Türkiye başta olmak üzere Gazze konvoyuna katılacak grupların ait oldukları Türkiye, Yunanistan, İrlanda ve İsveç’in temsilcileri dün ayrı ayrı İsrail Dışişleri’ne çağrıldı.



Temsilcilerle görüşen İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Direktörü Raor Gilon, konvoyun Gazze’ye sokulmayacağını bildirdi. Gilon, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu protesto etmeyi ve dünyanın dikkatini Gazze’ye çekmeyi amaçlayan eylemi “kışkırtıcı ve İsrail yasalarına karşı” olarak niteleyerek, “İsrail’in bu gemilerin Gazze’ye girmesine izin vermeye niyeti yok” dedi.



Bu arada, Kıbrıs’ta buluşarak Gazze’ye ulaşması öngörülen 15 gemilik konvoyun ilk gemisi 14 Mayıs’ta İrlanda’dan yola çıktı. 2003 yılında Gazze’deki bir gösteri sırasında İsrail buldozerlerinin altında kalarak hayatını yitiren Amerikalı eylemci Rachel Corrie’nin adını taşıyan gemi, Türkiye, Yunanistan ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinden hareket edecek diğer gemilerle Akdeniz ‘de buluşarak Gazze’ye doğru yola çıkacak.