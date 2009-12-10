İsrail'den Türkiye'ye teşekkür

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayalon, Türkiye’nin Hizbullah’ın İsrail hedefleri üzerine düzenleyeceği bir saldırıyı önlediğini belirterek Türkiye’ye teşekkür etti.



İsrail’in Haaretz gazetesi, Türkiye’deki gizli bir İsrail hedefine terör örgütü Hizbullah tarafından düzenlenmesi planlanan saldırının Türk güçleri tarafından engellendiği yazdı. Gazete, bunun, üçüncü saldırı denemesi olduğunu iddia etti.



İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon, Türkiye’ye başarılı operasyon ve işbirliği nedeniyle teşekkür etti.



İsrailli Savunma kaynaklarına göre, saldırı 2008 yılında Şam’da öldürülen Hizbullah lideri İmad Mugniye’nin intikamını almak amacıyla düzenlenecekti.



Gazetenin haberinde “Türkiye’de yapılması planlanan saldırı bir ay kadar önce ortaya çıkarılmış, Türk basını ABD ve İsrail hedefleri üzerine düzenlenecek bir saldırıyla ilgili uyarı yapmıştı. Türkiye’den gelen haberler Hizbullah’ın İran güvenlik ajansları işbirliğiyle İran ajanlarını ülkeye turist görünümüyle yerleştirdiği yönündeydi” ifadelerine yer verildi.





Üçüncü saldırı planı



Bu Mughniyeh’nin ölümünün intikamını almak için yapılan üçüncü saldırı planıydı. Bu yılın başlarında Hizbullah Azerbaycan’daki İsrail büyükelçiliğine bir saldırı planlamış ancak yerel güvenlik güçleri saldırıyı açığa çıkarmış ve grup üyeleri tutuklanmıştı.



Daha sonraki dönemde ise Mısır’da bir grup Hizbullah ajanı tutuklanmış ve turistik bölgelerde İsraillileri takip etmek ve Süveyş Kanalı’ndan İsrail gemilerinin geçişlerini kontrol altında tutmakla suçlanmışlardı.



İsrailli yetkililer, Hizbullah’ın Lübnan’ı İsrail’le yeni bir savaşa çekmemek için uzak hedefler seçtiği görüşünde.



Geçtiğimiz ay, FBI Direktörü Robert Mueller Ankara’yı ziyaret etmiş ve ülkeye girip çıkan teröristlerin izlenebilmesi için Türkiye’nin biyometrik veritabanına girme talebinde bulunmuştu.



İsrail, Hizbullah’ın, yeni bir Lübnan-İsrail savaşı başlatmadan uzaktaki bir İsrail hedefi üzerine saldırı düzenlemek istediğine inanıyor.



Lübnan’dan gelen bilgiler İran ve Hizbullah arasında aracılık yapan Mughniyeh’nin yerine kimsenin geçmediğini ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs kolundan bir subayla çekişme yaşadığını belirtiyor. Bu durum Hizbullah operasyonlarında İran’ın ağırlığının artığına işaret ediyor.



Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Mughniyeh Şubat 2008’de Şam’da otomobiline konan bombanın patlaması sonucu öldü. Hizbullah suikasttan İsrail’i sorumlu tutuyor.