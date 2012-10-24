İsrail'den Türkiye'ye 'teknoloji' teklifi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Pinhas Avivi'nin "Suriye konusunda Türkiye ile görüşmek istiyoruz" şeklindeki sözlerinin ardından İsrail'den önemli bir açıklama daha geldi.Türkiye ile iyi ilişkiler istediklerini söyleyen İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Michael Eitan "Teknoloji iki ülke arasında köprü olabilir" dedi.

Tel Aviv'de bir grup Türk gazeteciyle biraraya gelen Eitan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin sarsıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Sorunların aşılacağına inandığını vurgulayan İsralli Bakan "Siyasetçiler olarak, ilişkileri düzeltmenin bir yolunu bulacağız" diye konuştu.

Türkiye ve İsrail'in ortak bir tarihi paylaştıklarına da işaret eden Eitan, teknoloji alanında yapılacak işbirliğinin de ilişkilerin iyileştirilmesinde rol oynayabileceğini belirtti.