İsrail'den Türkiye'ye tavır...

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında Davos’ta yaşanan tartışmanın ardından, "Türkiye’nin İsrail’e saygılı olmasını beklediğini" söyledi.



Devlet radyosunda konuşan Livni, "Türkiye ile önemli stratejik ilişkiler içindeyiz. Bu nedenle, sokak gösterilerine ve Gazze ile ilgili yayınlanan çok sert görüntülere rağmen Türkiye’nin İsrail’e saygılı olmasını bekliyorum" diye konuştu.



"Her şeyi tamir etmek mümkün" diyen Livni, sözlerini, "Birbirimizle konuşmalıyız. Her şeyi masaya yatırmalıyız; sadece ortak çıkarlarımızı değil, görüş ayrılıklarımızı da hesaba katmalıyız" diye sürdürdü.



"Hamas ve İran’ın bütün bölge ülkeleri için sorun olduğunu" savunan İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin "farklı şekilde tutum almasından" ve 2006 seçimlerini kazandıktan sonra "Hamas heyetini kabul eden ilk ülke" olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.



