T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye tavır...

İsrail Dışişleri Bakanı Livni, Davos’ta yaşanan tartışmanın ardından, "Türkiye’nin saygılı olmasını beklediğini" söyledi.

09 Şubat 2009 02:00

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında Davos’ta yaşanan tartışmanın ardından, "Türkiye’nin İsrail’e saygılı olmasını beklediğini" söyledi.

Devlet radyosunda konuşan Livni, "Türkiye ile önemli stratejik ilişkiler içindeyiz. Bu nedenle, sokak gösterilerine ve Gazze ile ilgili yayınlanan çok sert görüntülere rağmen Türkiye’nin İsrail’e saygılı olmasını bekliyorum" diye konuştu.

"Her şeyi tamir etmek mümkün" diyen Livni, sözlerini, "Birbirimizle konuşmalıyız. Her şeyi masaya yatırmalıyız; sadece ortak çıkarlarımızı değil, görüş ayrılıklarımızı da hesaba katmalıyız" diye sürdürdü.

"Hamas ve İran’ın bütün bölge ülkeleri için sorun olduğunu" savunan İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin "farklı şekilde tutum almasından" ve 2006 seçimlerini kazandıktan sonra "Hamas heyetini kabul eden ilk ülke" olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24