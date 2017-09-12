İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İsrailli yetkililer, vatandaşlarını, Türkiye başta olmak üzere Sina Yarımadası ve Orta Doğu seyahatleri konusunda uyardı.

Terörle Mücadele Bürosu'ndan yapılan açıklamada, olası bir terör saldırısı ihtimali nedeniyle, İsrailli vatandaşlara Sina Yarımadası ve Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı yapıldı.

The Times of İsrael'de yer alan habere göre, Türkiye ve Sina Yarımadası cihatçıların hedefi arasında gösterildi. Ürdün ve Mısır da Terörle Mücadele Bürosu tarafından tercih edilmemesi gereken destinasyonlar arasında.