İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Gazze saldırısının ardından artan protestolar nedeniyle Türkiye'deki personelini azaltma kararı alan İsrail, vatandaşlarına gerekli olmadıkça Türkiye'ye seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye saldırmasından sonra başlayan protesto gösterileriyle Türkiye kamuoyunda hakim olan hava nedeniyle vatandaşlarına gerekli olmadıkça Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık, cuma günü de İsrail’in Türkiye’deki diplomatik varlığının minimum seviyeye indirileceğini açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türk polisinin İsrail’in Ankara’daki büyükelçiliğinin ve İstanbul’daki konsolosluğun korunması için yeterli çabayı göstermediğini ve diplomatların ailelerinin İsrail’e geri dönmeye başladığını belirtti.

Kara saldırısına protesto

İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto eden kalabalık gruplar gece yarısından sonra İsrail'in diplomatik temsilcilikleri önünde toplanmıştı. Polis İstanbul'da binaya girmeye çalışan göstericilere müdahale etti.

İstanbul'da ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup slogan atarak İsrail'i protesto etti. Gruptan 8-10 kişi etraftaki çöpleri toplayarak plazanın önünde ateş yaktı.

Bazı göstericilerin İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu plazanın camlarını kırarak içeriye girmeye çalışması, binaya taş ve yumurta atması üzerine polis göstericilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Gruptakiler de polise tepki göstererek, TOMA'ları taşladı.

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan grup da Gazze'ye saldırıyı protesto etti. Gruptan bazı kişiler binaya taş attı.



Kaynak: Al Jazeera ve Reuters