T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına gerekli olmadıkça Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu

19 Temmuz 2014 14:41

Gazze saldırısının ardından artan protestolar nedeniyle Türkiye'deki personelini azaltma kararı alan İsrail, vatandaşlarına gerekli olmadıkça Türkiye'ye seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye saldırmasından sonra başlayan protesto gösterileriyle Türkiye kamuoyunda hakim olan hava nedeniyle vatandaşlarına gerekli olmadıkça Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık, cuma günü de İsrail’in Türkiye’deki diplomatik varlığının minimum seviyeye indirileceğini açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türk polisinin İsrail’in Ankara’daki büyükelçiliğinin ve İstanbul’daki konsolosluğun korunması için yeterli çabayı göstermediğini ve diplomatların ailelerinin İsrail’e geri dönmeye başladığını belirtti.

 

Kara saldırısına protesto

 

İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto eden kalabalık gruplar gece yarısından sonra İsrail'in diplomatik temsilcilikleri önünde toplanmıştı. Polis İstanbul'da binaya girmeye çalışan göstericilere müdahale etti.

İstanbul'da ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup slogan atarak İsrail'i protesto etti. Gruptan 8-10 kişi etraftaki çöpleri toplayarak plazanın önünde ateş yaktı.

Bazı göstericilerin İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu plazanın camlarını kırarak içeriye girmeye çalışması, binaya taş ve yumurta atması üzerine polis göstericilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Gruptakiler de polise tepki göstererek, TOMA'ları taşladı.

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan grup da Gazze'ye saldırıyı protesto etti. Gruptan bazı kişiler binaya taş attı.


Kaynak: Al Jazeera ve Reuters

ETİKETLER

israilprotestobaşkonsoloslukseyahat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24