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Dünya

İsrail'den Türkiye'ye sert tepki geldi

İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz her geçen gün biraz daha derinleşirken İsrail’den tehdit gibi bir uyarı geldi.

30 Haziran 2010 03:00

T24- İsrailli yetkililer Türkiye’nin hava sahasını İsrail askeri uçaklarına kapatmasına sert tepki gösterdi.


Üst düzey İsrailli bir yetkili İngiliz Sky News televizyon kanalına Türkiye’nin iki ülke arasındaki krizi daha da derinleştirmeden önce iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi.


Yetkili, “Türkiye gerginliği tırmandırma yolunu seçmiş görünüyor ve bu hiçkimsenin menfaatine değildir. Eğer ilişkileri tamamen koparmak için bahane arıyorlarsa bu Türkiye’nin Ortadoğu’daki durumuna zarar verir” dedi.


Adı açıklanmayan İsrailli yetkili Sky News kanalına, “Askeri alanda işbirliği daima her iki ülkenin de menfaatleri doğrıultusunda yürütülmüştür ve bunun değişmesi için bir neden yoktur” dedi.


Yetkili Türk hükümetine yaptığı çağrıda Sovyetler Birliği’nin başına gelenleri hatırlattı ve, “Sovyetler Birliği de 1967 yılında İsrail’e sırtını dönmüştü ama daha sonra bölgede etkinliğini kaybedince buna pişman oldu” dedi.


Türkiye İsrail ordusu yetkililerini Polonya’da bulunan Auscwitz’de düzenlenen bir anma törenine götürmek üzere hava sahasını kullanmak isteyen bir İsrail askeri uçağına geçiş izni vermedi.


Bunun dışında en az bir İsrail askeri uçağının daha geri çevrildiği tahmin edilirken, Türkiye bundan böyle İsrail askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasını duruma göre değerlendirileceğini açıkladı.

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