İsrail'den Türkiye'ye rest!

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, görevde olduğu sürece Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında arabulucu olamayacağını söyledi.



Lieberman, İsrail Ticaret ve Çalışma Bakanı Eliezer'in Türkiye'nin arabuluculuğunun hâlâ mümkün olduğu yolundaki sözleri için de, "Bunu unutsunlar, hayâl kurmasınlar" dedi.



Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tel Aviv'in dış politikası hakkında yabancı diplomatlara hitaben konuşma yapan İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı, Türkiye- İsrail ilişkilerine de değindi. İsrail'in hiç kimseyle kavga etmek istemediğini söyleyen Lieberman, "Türk Başbakanı'nın bir süre önce sarfettiği sözlerden rahatsızım. Eğer bütün bunlardan sonra hâlâ arabuluculuğunu kabul edeceğimizi düşünenlar varsa, bunu unutabilirler" dedi.Bakan Avigdor Lieberman, "Dışişleri Bakanı olduğum sürece Türkiye arabulucu olamaz. Eğer Şam konuşmak istiyorsa, bu gizli diplomasiyle değil yüz yüze bir toplantı olacak. Aracısız veya aracılar olmadan. Özellikle de Türkiye olmadan" diye konuştu.İsrail Dışişleri Bakanı, bir süre önce Türkiye'yi ziyaret eden Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer'in, Türkiye'nin arabuluculuğunun hâlâ mümkün olduğu yolundaki sözlerine göndermek yaparak, "Hükümette Türkiye'nin hâlâ arabulucu olabileceğini savunan marjinal unsurlar var. Ama bunu unutsunlar. Hayal kurmasınlar.Böyle şeylerin hiçbir temeli yok" dedi.



Bakan Lieberman, Filistin yönetimiyle görüşmelerin yeniden başlamasıyla ilgili olarak da, yakın gelecekte bir anlaşma umudu görmediğini söyledi. Bazı kesimlerin Filistin'le bir anlaşmanın bütün sorunları çözeceğini düşündüğünü söyleyen İsrailli Bakan, "1967 sınırlarına da dönsek, Kudüs'un yarısını da versek bir şey değişmeyecek. Herşey bugünkü gibi devam edecek" diye konuştu.



