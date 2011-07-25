İsrail'den Türkiye'ye özür sinyali

T24 - İsrail Başbakanı Netanyahu başkanlığındaki 8 kişilik konsey, dün Türkiye ile diplomatik krizi sona erdirecek ‘özür tasarısını’ kabul edip etmeme yönünde karar almak için Kudüs’te toplandı. Özür dilenmesine şiddetle karşı çıkan Dışişleri Bakanı Lieberman da, hükümetin özür dilemesi halinde, partisinin koalisyondan ayrılmayacağını açıklayıp, özür için dolaylı yeşil ışık yaktı.



Mavi Marmara baskınını araştıran Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun raporunu açıklayacağı çarşamba günü yaklaşırken, İsrail’de de özür tartışması yoğunlaştı. Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “İç Kabinesi” olarak bilinen 8 kişilik konsey, dün Türkiye ile diplomatik krizi sona erdirecek “özür tasarısını” kabul edip etmeme yönünde karar almak için Kudüs’te toplandı. Haaretz Gazetesi’nin haberine göre öneri metninde İsrail, Mayıs 2010’da Gazze’ye yardım filosunda 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü baskın sırasında ‘operasyonel hatalar’dan dolayı özür dileyecek. Formül özetle, İsrail’in baskının kendisi için değil ancak baskında yapılan hatalar için özür dilemesini; Türkiye’nin de İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu kabul edip, İsrail ile diplomatik ilişkileri rayına oturtmasını içeriyor.





‘Üzgünüz’ deyip mali fona katkı



İsrail radyosuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili ise, İsrail’in gemide ölenler için üzgün olduğunu dile getirmeye ve kurbanların aileleri için kurulacak bir fona mali katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Radyo, bunun koşulunun ise Mavi Marmara operasyonuna katılan subay ve askerlere karşı açılabilecek davalardan vazgeçilmesi olduğunu ifade etti. Haaretz’e göre anlaşmaya Dışişleri Bakanı ve koalisyon ortağı Evimiz İsrail partisinin lideri Avigdor Lieberman ile İsrail Başbakan Yardımcısı ve Stratejik İşler Bakanı Moşe Ya’alon karşı. Savunma Bakanı Ehud Barak ile Başbakan Yardımcısı Dan Meridor ise formülü destekliyor.





Lieberman’dan özre dolaylı yeşil ışık



Ancak Lieberman, dünkü olağan kabine toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin özür dilemesi halinde, partisinin koalisyondan ayrılmayacağını açıklayarak, özür için “dolaylı yeşil ışık” yaktı. Ordu radyosuna göre, “İsrail’in Türkiye’den özür dilemesi için bir neden olmadığı” görüşünü yineleyen Lieberman, “İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi her iki ülkenin de menfaatinedir. Arada görüş ayrılıkları olsa bile hükümette kalırız” dedi.





Erdoğan’ın sözleri özrü zorlaştırıyor



Haaretz bununla birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki Filistinli Büyükelçiler Konferansı’ndaki sözlerinin özür yanlısı İsraillileri bile rahatsız ettiğini yazdı. Gazeteye göre Erdoğan, İsrail’le ilişkilerin normaleşmemesi halinde Gazze Şeridi’ne Mısır’dan gireceğini ima etti. Erdoğan’ın dünkü konuşmalarına atıfta bulunan Haaretz, Erdoğan’ın Mavi Marmara gemisinde ölenler için özür, kurbanların aileleri için tazminat ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması ısrarını sürdürdüğünü kaydetti. Netanyahu’nun bir danışmanı da “Erdoğan’ın sözleri özür dilemeyi bizim için kolaylaştırmıyor” dedi.





