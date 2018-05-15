İsrail'den Türkiye'ye misilleme

İsrail'in Ankara Büyüleçisi Eitan Naeh'in Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, bir süre 'Tel Aviv'e dönmesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, akşam saatlerinde İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan misillenme geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini talep etti. Türk yetkililer, Gürcan Türkoğlu'nun dönüşünün değerlendirildiğini belirtti.

İsrail yönetimi Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi.

İsrail Dışişleri'nin kararı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in, Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak 'bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağının' iletilmesinin ardından geldi.

Ancak Türkiye'nin Kudüs Konsolosu Gürcan Türkoğlu, Türkiye ile Filistin nezdinde aynı zamanda Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi konumunda.

Dolayısıyla Türk yetkililer, Gürcan Türkoğlu'nun dönüşünün değerlendirildiğini söylemekle yetindi.

İsrailli yetkililer nezdindeyse Kudüs'teki Türk Konsolosluğu diğer ülkelerin konsoloslukları gibi Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu bir diplomatik temsilcilikten ibaret.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda ABD yönetimi Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıdı. Bu gelişme başta Gazze olmak üzere birçok yerde protesto edildi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti, 61 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye, İsrail’in bu katliamına sert bir şekilde tepki göstermiş, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir süreliğine ülkesine dönmesini istemişti.